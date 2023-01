Guvernør erklærer undtagelsestilstand

Under demonstrationer mod et nyt polititræningsanlæg blev en ung amerikaner skudt og dræbt. Det har fået urolighederne til at eskalere yderligere, og derfor har Georgias guvernør erklæret undtagelsestilstand

Guvernør Brian Kemp har erklæret undtagelsestilstand.

1000 tropper fra den amerikanske nationalgarde er indkaldt til at få styr på gemytterne, der raserer i gaderne i delstaten Georgia. Det oplyser CBS.

Urolighederne startede som en mindre demonstration mod opførelsen af statens nye polititræningsanlæg 'Cop City', der skulle ligge lidt uden for Georgias hovedstad, Atlanta.

Men 18. januar eskalerede det for alvor, da demonstranten Manuel Teran blev skudt og dræbt af politiet. Myndighederne har i forbindelse med drabet udtalt, at demonstranten i første omgang skød og sårede en anden politibetjent under en politiaktion.

Drabet af Manuel Teran har fået indbyggerne i Georgia ud på gaderne for at vise deres utilfredshed. Foto: Cheney Orr/Ritzau Scanpix

Aktionen havde til formål at fjerne de bosatte demonstranter, som havde slået lejr i området. Men det endte med at sætte ild i steppebranden, der har ført til endnu større demonstrationer på gaderne i statens hovedstad, Atlanta.

Annonce:

'Maskerede aktivister kastede med sten, affyrede fyrværkeri og satte ild til en politibil foran hovedpolitistationen i Atlanta. Indbyggerne i Georgia respekterer fredelige demonstrationer, men tolererer ikke voldelige optrin mod personer eller offentlig ejendom,' udtalte Guvernør Brian Kemp i forbindelse med erklæringen om undtagelsestilstand.

21. januar blev seks mennesker anholdt efter demonstrationer ved det udskældte træningsanlæg. Her blev der gjort skade på offentlig ejendom og sat ild til en politibil. Nogle af demonstranterne blev arresteret med eksplosive materialer.

Undtagelsestilstanden er sat til at vare indtil 9. februar, men den kan godt blive forlænget, hvis guvernøren anser det for at være nødvendigt.