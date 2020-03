Guvernør: Virus rammer New York som et ustoppeligt tog

Antallet af smittede med covid-19 i New York nærmer sig katastrofale højder.

Sådan lyder advarslen fra statens guvernør, Andrew Cuomo, ifølge New York Post.

Han fortæller, at han tidligere havde fået at vide, at virussen spredte sig i landet som et godstog, men at virussen nu spreder sig i New York 'som et højhastighedstog'.

- Vi bremser det ikke, og det accelererer på egen hånd, siger han på et pressemøde tirsdag formiddag lokal tid.

Antallet af smittede i New York har oversteget 25.000, og dødstallet har rundet 200 mennesker.

På grund af den voldsomme stigning i antallet af smittede, forventer man nu, at udbruddet vil kræve op mod 140.000 hospitalssenge, hvilket er en stigning fra de 110.000, som man tidligere havde forventet.

Staten har på nuværende tidspunkt kun 53.000 permanente hospitalssenge. For at imødekomme det stigende behov har man blandt andet valgt at indrette konferencecenteret Javits Center til at kunne huse 2000 hospitalssenge.

Guvernørens pressemøde blev holdt i Javits Center, hvor medlemmer af Nationalgarden var til stede for at overvære talen. Foto: Spencer Platt/Getty Images/AFP/Ritzau Scanpix

Guvernøren forventer, at det værste kan ramme delstaten i løbet af to-tre uger.

- Toppunktet er højere, end vi troede, og toppunkter kommer hurtigere, end vi troede, siger han.

Mere end 46.000 mennesker er konstateret smittet i USA. 600 personer har mistet livet.