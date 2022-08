Gyldendal støtter Rushdie med oplæsning: Selvfølgelig er vi nervøse

Når forlaget Gyldendal og skribentforeningen Dansk Pen arrangerer højtlæsning af 'De sataniske vers' i begyndelsen af september for at vise støtte til forfatter Salman Rushdie, står politiet for at vurdere sikkerheden.

Men hos forlaget er der dog en vis nervøsitet forbundet med arrangementet.

Det fortæller administrerende direktør Morten Hesseldahl.

- Vi er da nervøse for det, for vi kan se, at det har haft konsekvenser mange steder. I Norge blev forlæggeren overfaldet, og der har været en lang række tragiske begivenheder forbundet med 'De sataniske vers'. I det hele taget er der pres på ytringsfrihed alle vegne, så selvfølgelig er vi bekymrede, fordi vi kan se, hvad der sker.

- Men det er vigtigt at holde fanen højt og sige, at det er det, vi er her for. At man skal kunne sige lige, hvad man vil.

Det var i 1993, at Rushdies norske forlægger, Aschehoug-forlagets direktør William Nygaard, blev udsat for et skudattentat. Han blev skudt tre gange, men overlevede.

Den 75-årige Salman Rushdie blev for lidt over en uge siden, 12. august, stukket adskillige gange med en kniv, da han skulle tale ved en litterær begivenhed i den amerikanske delstat New York.

Rushdie har haft dødstrusler hængende over hovedet, siden 'De sataniske vers' udkom i 1988. Den udløste voldsomme protester, fordi mange muslimer fandt den stødende og blasfemisk.

Morten Hesseldahl fremhæver, at Rushdie gennem et langt liv har skrevet betydningsfulde værker.

- Men han er måske først og fremmest i kraft af sin skæbne blevet en utrolig skarp ambassadør for netop den frie tanke.

- At der sker et overfald efter så mange år viser, at den slags trusler ingen udløbsdato har. Og derfor fortjener han al mulig opbakning.