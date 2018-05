Gymnasie-natklub med kontroversiel video: - Vi er sikre på det ikke er kokain

En reklamevideo fra en dansk natklub viser, hvad der ser ud til at være gæster, som bruger narkotika. Natklubben har efter Ekstra Bladets henvendelse fjernet videoen fra sin Facebook-side

Natklubben Monsoon Club i Roskilde har kastet sig over en noget særpræget form for reklame.

I en 59 sekunder lang video, der onsdag aften blev lagt op på klubbens Facebook-side, fremgår det blandt andet, at en person lægger en stribe med hvidt pulver på en mobilskærm med en sammenrullet pengeseddel i hånden.

Videoen har pulserende musik, der lægger stemningen for en festlig og våd aften i byen. Flere gange i reklamen ser man smukke og unge piger få Moët-champagne og shots i svælget.

På natklubbens Facebook-side kan man se, at klubben primært henvender sig til unge i gymnasiealderen. Her reklameres intensivt for arrangementer i forbindelse med sidste skoledag og gallafester.

Senere i den skarpt klippede reklame bliver der også lagt hvidt pulver i en snorlige stribe mellem en kvindes bryster.

Club-atmosfæren er ikke til at tage fejl af, men hvis man ikke vidste bedre, skulle man tro, at natklubben reklamerede for stoffer i nattelivet.

Sådan ser det ud i videoen, når der gøres klar til at sniffe mel, flormelis eller kokain. Foto: Screenshot fra video

Monsoon Club er ejet af tre mænd, der er langt fra er overraskede, da de modtager et opkald fra Ekstra Bladet.

- Det er ren og skær mediestunt.

- Jo mere man provokerer, jo mere omtale får man også, lyder det.

Ejerkredsen, der består af Ali Ahmad Ali Al-Nawas, Asmus Løvdahl Hansen og Jeff Albrechtsen Perling, udtaler sig samlet om videoen.

Videoen er væk

Om det er mel eller flormelis, der er med i videoen, er ejerne lidt i tvivl om.

- Vi er 100 procent sikre på, at det ikke er kokain, siger de.

Videoen fik hurtigt flere negative kommentarer, efter den blev lagt op grundet ovennævnte.

Og den negative omtale af videoen ser ud til at have fået dem på andre tanker. Videoen blev nemlig pillet ned sekundet efter, at Ekstra Bladet tog kontakt til ejerne.

- Lige nu arbejder vi på at få lavet en anden video, vi kan lægge op.

- Vi har måske ikke helt gennemtænkt, at folk tager det så tungt.

Natklubben appellerer mest til unge mennesker i gymnasiealderen.

Hånd på bryster

På natklubben er der en klar politik omkring stoffer.

- Ser vi nogen, der er i besiddelse af stoffer på vores club, bliver de smidt ud med det samme, og de bliver samtidig politianmeldt, siger ejerne.

Udover at vise noget, der ligner stoffer, bliver en pige også taget på brysterne af kameramanden til videoen. Til det har ejerne ingen kommentarer.

Ekstra Bladet er i besiddelse af videoen i dens fulde længde, men vi har valgt at klippe den kortere og sløre alle ansigter.

Gruppen Citybois er også med i videoen, men deres manager, Kristian Nyholm, ønsker ikke at reagere på videoen.

