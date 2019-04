Gymnasieelev: Jeg 'snuser' for at undgå cigaretter

Under en pause fredag formiddag står gymnasieelev på Niels Brock Handelsgymnasium Mads Franklin Brøndberg, 22, og trækker lidt frisk luft. Han og hans klassekammerater skriver eksamen, og de omkringstående venner tager hiv efter hiv af deres cigaretter.

Men ikke Mads Franklin Brøndberg. Han har, siden han var 18, tyet til de små poser med nikotinholdig tyggetobak, som ligger i den runde, hvide æske, han altid har med sig.

- Det får mig til at slappe af i pressede situationer, og så synes jeg, det er rart at have noget siddende under overlæben. Så kan jeg bedre sidde og koncentrere mig i skolen, hvis det er en lang dag, siger Mads Franklin Brøndberg.

Mads Franklin Brøndberg er en del af en tendens. I en rundspørge, som Ekstra Bladet har foretaget blandt 14 tilfældigt udvalgte gymnasier, svarer ni gymnasier, at de har elever, der bruger snus. Og flertallet af de unge, som Ekstra Bladet møder ved Niels Brock Handelsgymnasium i København, oplever da også snus som et udbredt fænomen. De fleste har selv prøvet at 'snuse', og et par af de unge fortæller, at de bruger snus eller tyggetobak til dagligt.

Mads Franklin Brøndberg fortæller, at han har brugt snus så længe nu, at han ikke længere oplever en stor effekt af nikotinen.

- Men i starten var det meget for at få det der rush og den nikotin, som gør, at man bliver nikotinskæv, siger han.

De unge, som Ekstra Bladet har talt med, har flere bud på, hvorfor snus og tyggetobak er så udbredt. Det er et populært alternativ til cigaretter, mange bruger det til fester for at få et ekstra kick og blive nikotinskæv, og så handler det ifølge de unge også om, at det er blevet nemmere at få fat på.

Det skyldes, at tyggetobak i dag er at finde på hylderne mange steder, blandt andet i 7-Eleven. Salg af snus i Danmark er ulovligt, men loven, som trådte i kraft 1. januar 2016, omfatter ikke tyggetobak.

Mads Franklin Brøndberg på 22 har brugt snus, siden han var 18 år. Foto: Olivia Loftlund

Minimal forskel på snus og tyggetobak

Charlotta Pisinger, som er professor i tobaksforebyggelse ved Københavns Universitet, mener, at der kun er en minimal forskel på snus og tyggetobak.

- Ifølge tobaksindustrien er tyggetobak et helt andet produkt, fordi den anvendte tobak er skåret på en anden måde, men for at være ærlig, så kan jeg ikke se, hvad forskellen skulle være. Basisingredienserne er de samme, der er de samme stoffer i, og helbredsskaden vil være den samme, siger Charlotta Pisinger.

Charlotta Pisinger henviser til studier med dyr, der viser, at hjernen hos unge individer tager skade, når de udsættes for nikotin. Det kan give problemer med koncentration, besvær med at løse selv simple opgaver og adfærdsforstyrrelser.

- Jeg vil mene, at skaden ved at bruge tyggetobak og snus er helt den samme, siger Charlotta Pisinger.

Sundhed optager de unge

Sundhedsfaren ved at bruge snus eller tyggetobak fylder meget for gymnasieeleven Mads Franklin Brøndberg.

- Selvfølgelig tænker jeg over sundhed, men nu synes jeg selv, at jeg er ret god til at mærke efter. Jeg kan mærke i tandkødet, at nu skal jeg holde en pause, og så gør jeg det. Jeg har selvfølgelig også været inde og læse om kræftrisikoen, men det er ikke noget jeg tænker videre over i det daglige, siger Mads Franklin Brøndberg.

Han har dog aldrig overvejet, hvilke implikationer nikotinen kan have for hans hjerne.

Victor Frederik Jørgensen på 22 går også på Niels Brock Handelsgymnasiet. Han bruger ikke snus eller tyggetobak i det daglige, og det er fordi, han har oplevet koncentrationsbesvær, når han har gjort det.

- Jeg har oplevet, at jeg får besvær med at koncentrere mig i de første fem minutter, når jeg har taget snus. Og det er derfor, jeg ikke tager det så ofte i skolen. Koncentrationen skal jo være der, siger Victor Frederik Jørgensen.

Victor Frederik Jørgensen på 22 år bruger kun snus, når han ikke har mulighed for at ryge en cigaret. Foto: Olivia Loftlund

Tyggetobak er ikke ulovligt

Selvom loven skelner mellem snus og tyggetobak, er der blandt de unge, som Ekstra Bladet har talt med, ikke stor forskel på anvendelsen. Den lille pakke med tobak placeres under overlæben, uanset om der formelt er tale om snus eller tyggetobak.

Mads Franklin Brøndberg på 22 år er dog meget bevidst om, hvilket produkt han bruger.

- For mig handler det mest om mængden af nikotin i produktet. Jeg køber selv kun ét mærke, og det er nok det, der er mest populært herhjemme. Det er tyggetobak, siger Mads Franklin Brøndberg.

Ifølge professor i tobaksforebyggelse, Charlotta Pisinger, er det problematisk, at salget af tyggetobak er undtaget af loven.

- Min vurdering er helt klart, at tyggetobak også burde være ulovligt at sælge. Det er, for mig at se, et spørgsmål om, at lovgivningen kan omgås ved at sælge produktet som tyggetobak. Endda er der nogle mærker inden for tyggetobak, hvor indholdet af nikotin er ekstremt højt, siger Charlotta Pisinger.

I den rundspørge, som Ekstra Bladet har foretaget blandt 14 gymnasier, svarer tre gymnasier, at de har indført fuldstændigt forbud mod snus og tyggetobak.