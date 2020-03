Gymnasieelev smittet med coronavirus

En elev i 3. g på Rysensteen Gymnasium i København er blevet smittet med coronavirus.

Fire andre elever fra gymnasiets er i den forbindelse med sat i karantæne.

Det bekræfter skolens rektor Gitte Transbøl til Ekstra Bladet.

- Jeg har talt med ham i dag, og han er jo syg, men han har det efter omstændighederne godt, fortæller Gitte Transbøl til Ekstra Bladet.

Den unge elev er blevet smittet efter at have været på skiferie i Italien.

Den smittede elev har ikke været på skolen, og derfor er der ikke flere, der er blevet sat i karantæne.

Til gengæld nåede han at se nogle af sine klassekammerater i weekenden.

- Han har i weekenden været sammen med nogle kammerater fra klassen. De er blevet sat i karantæne efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger, siger rektoren.

Gymnasiet har orienteret forældre og elever gennem deres virtuelle fora.

3.g-eleven fik symptomer lørdag og blev tester mandag.

Gymnasieeleven er et af de tilfælde, der blev bekræftet smittet tirsdag. Antallet af smittede er fortsat på ti.

Tirsdag kom det frem, at yderligere fire danskere var blevet konstateret smittede med virussen, og Sundhedsstyrelsen forventer, at der over de kommende uger vil komme flere smittede danskere - herunder folk, der smitter hinanden i Danmark.

165 mennesker er sat i hjemmekarantæne for at undgå, at virussen spreder sig.

