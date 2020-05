Gymnasieelever i protest: Kørte i studentervogn gennem landet

En lille, rød lastbil svinger ind på Christiansborg Slotsplads.

Om sommeren bliver lastbilen brugt til studenterkørsel, men denne tirsdag er den ikke, som man ellers normalt kunne forvente, fuld af nyklækkede studenter med huer og høje promiller.

Der er kun få mennesker i bilen, og de er der ikke for at fejre, men for at råbe op. Lastbilen er nemlig en påmindelse om alt det, som danske studenter risikerer at gå glip af i år, hvis ikke regeringen og Folketingets partier giver lov til fejring af studentertiden, herunder den traditionelle vogntur.

Artiklen fortsætter efter billedet ...



Marius Aggerholm er en af de mange 3.g'ere, som håber på at kunne få lov til at køre studenterkørsel denne sommer. Foto: Aleksander Klug

Det fortæller Marius Aggerholm, som bliver student til sommer fra Helsingør Gymnasium, til Ekstra Bladet.

- Vi er her, fordi vi håber på at få lov til at få en studentertid, som er så normal som muligt og så sikker som muligt, siger den 19-årige gymnasieelev, som har været med til at arrangere dagens demonstration.

- Med vognen her vil vi vise, hvad der kunne være, kontra hvad der er, siger han.

Traditioner er vigtige

Studenterkørsel er en af de ting, som der endnu ikke er givet hverken grønt eller rødt lys for i forbindelse med genåbningen af samfundet, efter det har været - og stadig delvist er - lukket ned som følge af coronapandemien.

Derfor er ni studerende fra gymnasier rundt omkring i landet gået sammen og har skabt initiativet 'Red Studentertiden' i håb om at sætte fokus på alt det, de unge går glip af, hvis ikke de får lov til at fejre deres gymnasieafslutning. Initiativet har fået stor opbakning på sociale medier.

Artiklen fortsætter efter billedet ...



Til demonstrationen på Slotspladsen tirsdag gik studerende og politikere i dialog. Foto: Aleksander Klug

For Marius Aggerholm betyder det meget, hvis han og klassekammeraterne kan komme til at køre vogntur.

- Det er en tradition, som har enormt stor værdi. Det var noget, mine forældre oplevede, og som jeg og alle andre har glædet sig til at opleve, lige siden vi startede på gymnasiet, fortæller han.

Især uvisheden er frustrerende, synes han og de andre initativtagere.

- Der er så mange andre steder, der er blevet åbnet for. Vi har brug for et entydigt grønt lys for vognture, og så kan sundhedsmyndighederne komme med retningslinjer, som vi kan følge, siger Marius Aggerholm.

- Jeg føler i hvert fald ikke, vi gymnasieelever kan tillade os at klage, hvis vi ikke har forsøgt alt for at få lov.

Artiklen fortsætter efter billedet ...



- Vi kan kun opleve det her én gang, siger Marius Aggerholm fra 'Red Studentertiden'. Foto: Aleksander Klug

14. maj udtalte børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S), at hun i lyset af den positive udvikling i coronaepidemien vil have undersøgt, om det er sundhedsmæssigt forsvarligt, at studenter afslutter gymnasiet med en vogntur.

- Regeringen øjner en mulighed for, at det kan blive lidt mere festligt at afslutte både 9. klasse, svendeprøver og studentereksaminer, end vi havde frygtet, sagde ministeren.

Det er denne udmelding, gymnasieeleverne stadig holder vejret i spænding efter.

