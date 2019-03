Gymnasieelever raser mod spionprogram

Elever får politisk opbakning til at stoppe masseovervågning under de skriftlige eksaminer

Når op mod 50.000 gymnasieelever torsdag skal til terminsprøve, vil en del af dem blankt afvise at lade sig overvåge med spionprogrammet Den Digitale Prøvevagt. De frygter, at private data fra deres computere ender i et offentligt arkiv.

Det er Undervisningsministeriet, der vil have landets gymnasier til at tvinge eleverne til at installere programmet på de bærbare, som bruges under eksamen.

Men selvom ministeriet forsikrer, at overvågningen alene sker under eksamen, og data gemmes sikkert og behandles fortroligt, har det ikke beroliget eleverne.

- Jeg har ikke noget imod, at skolen vil overvåge, om jeg snyder. Det er fair nok.

- Men efter at have læst mere om det i forskellige artikler, er det måske ikke så sikkert at bruge, som vi ellers har fået at vide af skolerne, siger 19-årige Nina Amalie Møller Præstekjær, der læser på Herning Gymnasium.

Bare forsøgskaniner

Nina er bange for, at hendes oplysninger ender i de forkerte hænder.

- Jeg ved ikke, hvor stor risikoen er for, at det sker. Men det er bare tanken om, at det kunne ske, der tricker mig lidt.

- Det virker som om, at vi bliver forsøgskaniner for programmet

- Vil du føle dig mere tryg på en lånecomputer?

- Ja. Så ville jeg vide, at mine private oplysninger ikke var i fare. Men hvis vi ikke bruger programmet, bliver vi bortvist fra prøven og skal op til en ny prøve næste år.

- Har du overvejet at lade være med at bruge programmet?

- Ja. Men samtidig tænker jeg også, om det er det værd, at jeg skal vente et ekstra år med at få min studenterhue.

Sådan fungerer Den Digitale Prøvevagt Den Digitale Prøvevagt er et program, som gymnasieeleverne skal installere på deres computer under eksaminer. Det er muligt for eleverne at slette programmet efter hver eksamen og installere det igen, når man påny skal op til eksamen. Under prøven tager Den Digitale Prøvevagt screenshots af elevens computer, registrerer hvilke hjemmesider eleven tilgår og hvilke programmer der kører på computeren. Selvom programmet er installeret på computeren inden eksamen, så går registreringen først i gang, når eksamen begynder. Og slutter når eleven afleverer sin opgave - alternativt senest 15 minutter efter, at eksamen er slut, hvis der intet er afleveret. Data gemmes på en sikret server i fire måneder, før det slettes. Kun betroet personale kan, hvis der opstår en mistanke om snyd, tilgå filerne. Der kan også tages stikprøver fra elever, hvis de har opnået overraskende gode resultater. Hvis der opstår en sag inden for de fire måneder, kan data blive gemt, indtil sagen er afsluttet. Kilde: Undervisningsministeriet

Pas på med boykot

Hos Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS) forstår man godt, at eleverne reagerer.

- Vi er helt principielt imod, at den her overvågning sker, siger organisationens formand Malte Sauerland-Paulsen til Ekstra Bladet.

- Man har som elev ret til et privatliv. Og der har jo været eksamensvagter tidligere. Så jeg kan ikke se, hvorfor det skulle være et problem at bruge dem nu.

Alligevel vil DGS ikke opfordre eleverne til en boykot.

- Det er godt, at eleverne står op for noget, som de tror på.

- Det kan bare have meget negative konsekvenser for dem, hvis de gør det.

Drop Den Digitale Prøvevagt, lyder opfordringen fra SF's Jacob Mark. Pr-foto: William Vest-Lillesø

Rene galimatias

Politisk er det dog ikke alene fra deres egen organisation, at eleverne får opbakning. Også på Christiansborg har sagen bevågenhed.

- Vi aftalte for et år siden i forligskredsen, at man skulle kunne tage nogle screendumps for at sikre, at man ikke snyder. Altså lidt som når der går en vagt rundt og holder øje med, hvad der sker på skærmene, siger Jacob Mark, der er undervisningsordfører i SF, til Ekstra Bladet.

- Men det er det rene galimatias, som undervisningsministeren har fået lavet her. Man går meget længere, end tanken var, da vi talte om det sidste år. Der indsamles mange data og gemmer dem i en sky i et andet land hos et amerikansk firma.

- Det er langt over grænsen for, hvad vi har sagt ja til at være med i.

Hans opfordring er derfor, at Den Digitale Prøvevagt droppes i sin nuværende form.

- Indtil man har fået lavet systemet om, og Datatilsynet har undersøgt sagen, mener jeg, at Den Digitale Prøvevagt skal trækkes tilbage.