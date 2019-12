Gymnasieelever skal bruge engangshandsker mod fnat

Gymnasieeleverne på Mulernes Legatskole i Odense skal nu bruge engangshandsker for at undgå at smitte hinanden med fnatmider.

Det skriver fyens.dk.

Eleverne har - i lighed med en lang række andre gymnasier - haft problemer med den yderst smitsomme fnatsygdom. Derfor har rektor Torben Jakobsen sendt en mail ud for at forebygge yderligere smitte.

Ifølge fyens.dk skal gymnasieeleverne have engangshandsker på, når de skal holde hinanden i hænderne gennem længere tid. Det sker blandt andet i idræts-timer med dans.

De nye regler gælder foreløbig indtil juleferien. Men hvis fnatmiderne ikke er nedkæmpet, så vil kravet om engangshandsker også gælde i det nye år.

- Vi har været i tæt kontakt med både Odense Universitetshospital og Sundshedsstyrelsen, så vi er sikre på, at vi gør det rigtige. Sundhedsstyrelsen har en fremragende vejledning, som jeg har sendt ud til alle elever, forældre og ansatte, siger rektor Torben Jakobsen til fyens.dk