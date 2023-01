Gymnasielærer bruger chatbot: - Det er fantastisk

Gymnasielærernes formand kalder AI'en 'for primitiv' da den 'ikke skriver som et menneske'. Men et eksperiment, som Ekstra Bladet har foretaget, afslører, at gymnasielærere ikke kan fange en AI-skrevet opgave. Se hvordan det går, når engelsklærer skal rette en analyse af en Greta Thunberg-tale

ChatGPT-3, som er det nyeste skud på stammen indenfor kunstig intelligens, har i den grad skabt debat i de faglige kredse i det danske skolesystem.

En af dem som ikke frygter robotten, men tværtimod byder den velkommen med åbne arme, er gymnasielæreren Mark Jønsson, som underviser i Afsætning og Innovation på HHX i Holstebro.

Han fortæller til Ekstra Bladet, at han allerede er begyndt at tage ChatGPT-3 i brug i undervisningen.

Blandt andet fordi, at den kan spare lærerne for en del tidkrævende arbejde.

- En af de store problemer i gymnasiet i dag er mangel på tid. Både for elever, men i den grad også for os lærere. Og der er det bare mere effektivt at bruge ChatGPT til noget af det arbejde, som man vil betegne som rugbrødsarbejde, siger han.

- Jeg har prøvet, at smide en opgave ind i ChatGPT, og så har jeg bedt den om at lave opgaven på tre forskellige niveauer. Og det er den rigtig god til.

- Jeg har også brugt den til at finde fem eksempler på virksomheder, som laver content marketing, som jeg skal bruge til en opgave. Så kommer den med en liste på få sekunder.

Mark Jønsson synes ikke, at der er noget problem med, at han får hjælp af ChatGPT.

- Der er jo fantastisk, fordi mit arbejde bliver jo ikke bedre af, at jeg bruger en time på at sidde og finde fem eksempler.

Mere tid til de svageste

Udover at lette en del af arbejdsbyrden for ham selv, så bruger Mark Jønsson også ChatGPT aktivt i undervisningen med eleverne.

- Jeg har bedt mine elever smide nogle af deres tekster ind, og så har jeg sagt, at de skal bede ChatGPT om at give dem sproglig feedback. Nogle gange får de også forslag til, hvilke andre analyser de kunne have lavet i en specifik opgave. Og så skal de jo selv finde ud af, hvilken en af dem, som er den bedste.

- Så på den måde kan den også bruges som et led i selvstudie, og der er den rigtig god til at højne de dygtige elever til et endnu højere niveau.

ChatGPT fungerer dog ikke ligeså godt for de svagere elever, fortæller Mark Jønsson.

- Den er ikke så god til dem, som måske ikke lige kan finde ud af opgaven. Men så giver den mig mere tid til at tage mig af de elever, som så har det sværere, og på den måde vinder alle.

Dem der vil snyde, gør det alligevel

Mark Jønsson forventer at flere lærere vil begynde at anvende ChatGPT-3 i undervisningen med tiden.

- Jeg tror helt sikkert, at der er flere lærere, der kommer til at bruge det.

- Men jeg tror, det er ligesom alle teknologiske fremskridt. Der vil altid være nogen som er bagud. Men jeg kan sagtens forestille mig, at det vil vinde indpas, når folk indser, hvor godt et redskab det er.

- Men når man bruger ChatGPT i undervisningen, oplærer man så ikke bare eleverne i at bruge et program, som de senere kan bruge til at snyde med afleveringer eksempelvis?

- Det kan man jo sige, men så er vi igen henne i den der diskussion med, om vi skal behandle eleverne som små børn, der ikke kan tænke selv, eller skal vi prøve at danne dem.

- Altså du kan heller ikke sige til unge mennesker, at de slet ikke må drikke, fordi så finder den bare en anden måde at gøre det på. Det er præcis det samme med snyd. Dem som vil snyde, skal nok finde metoder til at gøre det på.

- Synes du, at vi skal forbyde brugen af ChatGPT i prøver?

- Ja, det er vi selvfølgelig nødt til, ellers bliver det for nemt at bruge den til at snyde sig til et bedre resultat. Og jeg tror, at man er nødt til helt at blokere for brugen af ChatGPT-3, siger Mark Jønsson.

- Men det behøver jo ikke at betyde, at man skal forbyde det i undervisningen.

