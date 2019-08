Gymnasier bifalder ministerindgreb: Vi skal favne bredt

Smilene har bredt sig hos både rektorer, lærere og elever på landets gymnasier, efter at undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) har fortalt, at hun foretager et lynindgreb, som giver flere unge adgang til gymnasierne.

Det er nemlig vigtigt, at gymnasierne favner bredt i befolkningen, og selv elever med lavere karakterer kan klare sig godt. Sådan siger Tomas Kepler, formand for Gymnasieskolernes Lærerforening (GL).

- Jeg synes, det er meget glædeligt, at man tager et opgør med de optagelseskrav, som den tidligere regering gennemførte. De forhindrer unge, som sagtens kan komme gennem en gymnasial uddannelse, i rent faktisk at komme ind.

- De får nu muligheden for at gennemføre, og vi ved, at det er en entydigt rigtig god ting, siger han.

Hidtil har bestemte grupper af unge, der har bestået folkeskolens adgangsprøve, skullet til en optagelsesprøve til gymnasiet.

Det drejer sig om unge, som har taget 10. klasse på en prøvefri fri- eller efterskole.

Også unge, der ikke søger direkte ind på gymnasiet på grund af udlandsophold eller arbejde, samt unge, der er erklæret uegnede til gymnasiet, har skullet tage en optagelsesprøve.

I fagene dansk, engelsk, matematik og fysik skulle de mindst opnå karakteren 4 for at blive optaget. Det er den regel, som undervisningsministeren har grebet ind over for.

Så selv hvis man faldt for pointgrænsen i ét fag, kan man stadig blive optaget, såfremt det samlede pointniveau i de fire fag er højt nok.

Dermed kan en række unge alligevel begynde på gymnasier i august, selv om de ved prøven i juni fik karakteren 02 - der er bestået - i et af fagene.

Martin Mejlgaard, der er formand for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS), tager positivt imod ændringen.

- Vi bifalder indgrebet, men det rejser samtidig spørgsmålet om adgangskravet i bred forstand, og det er desværre ikke væk. Vi ved, at det rammer skævt, så vi synes ikke, at indgrebet går langt nok, siger han.

En planlagt evaluering af optagelsesprøven er færdig om en måned.

Jenny Bøving Arendt, direktør i Danske Gymnasier, ønsker at tale med ministeren om optagelsesbekendtgørelsen snarest.

- Vi vil gerne i dialog med ministeren straks i august, fordi vi synes, der skal indføres ændringer allerede fra næste års optag, så det haster.

Hun mener, at det er bureaukratisk tungt, at eleverne skal gennem både afgangsprøve i 9. klasse og optagelsesprøve til gymnasiet samtidig, når de minder meget om hinanden.

Ifølge Danske Gymnasier er der plads til de elever, som var blevet afvist.

- Men som det er for alle elever, kan man ikke være sikker på at få sin førsteprioritet opfyldt, siger Jenny Bøving Arendt.