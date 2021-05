Gymnasium: 19 elever smittet med corona

Siden onsdag har en gymnasieklasse fra Holstebro Gymnasium og HF været hjemsendt. Nu viser det sig, at hele 19 elever er testet positive for coronavirus.

Det skriver Dagbladet-Holstebro-Struer.dk mandag.

- Vi ved ikke, hvordan eller hvornår det er opstået i den klasse. Smitten hos os er koncentreret om den klasse, mens der er enkelte tilfælde i andre klasser, siger rektor Peter Damsgaard Lunde til dagbladet.

Alle retningslinjer er ifølge rektoren overholdt, ligesom der testes to gange om ugen på gymnasiet.

- Jeg er ikke i tvivl om, at de har ageret så forsvarligt som muligt. Alligevel kan det hænde, at man bliver smittet - hvilket det her er et eksempel på, siger rektor Peter Damsgaard Lunde.

Nummer tre på listen

Holstebro Kommune ligger i øjeblikket nummer tre på listen over kommuner, der nærmer sig nedlukning med 166 smittede pr. 100.000 indbyggere den seneste uge.

Når kommunerne når 250 smittede pr. 100.000 indbyggere eller mere, skal kommunen automatisk lukke ned og kan først genåbne, når kommunen er under 250 smittede pr. 100.000 indbyggere igen.

Ved en automatisk nedlukning skal sfo'er, skoler og butikker blandt andet lukke.