Gymnasium afviser: Det passer IKKE

'Mentalt fraværende' elever risikerer at få fravær, selvom de er mødt op til timen.

Sådan blev nye justeringer i Himmelev Gymnasiums retningslinjer præsenteret i medierne på baggrund af en historie fra TV 2 Kosmopol. Ekstra Bladet bragte ligeledes et Ritzau-telegram med historien.

Men historien er falsk, mener Himmelev Gymnasium.

Det oplyser de i en pressemeddelelse.

Begrebet bruges ikke

Historien lød i første omgang, at eleverne kunne få fravær for ikke at deltage aktivt i timerne på baggrund af situationer, hvor elever har været mentalt fraværende i undervisningen.

Men det passer ikke.

'Himmelev Gymnasium har ikke regler om såkaldt mentalt fravær i vores studie- og ordensregler, og det er heller ikke et begreb, der anvendes i forbindelse med fraværsregistrering,' står der i pressemeddelelsen.

De oplyser, at de har tilføjet en præcisering i deres studie- og ordensregler, som lyder:

'At man efter bedste evne træner sig selv i at bringe sin viden og/eller nysgerrighed i spil ved eksempelvis at sige noget i undervisningen eller fremlægge for andre.'

Rektor forklarer

Over for Ritzau forklarer rektor Johnny Vinkel, at det betyder, at der ville skulle meget til, før eleverne ville få fravær for ikke at deltage aktivt i timerne.

- Hypotetisk set kan man godt få fravær, hvis man ikke er aktiv. Men det vil først ske, hvis eleven ikke følger lærerens henstilling om at deltage i det faglige arbejde. Det kan jeg slet ikke forestille mig vil ske, siger Johnny Vinkel.

Himmelev Gymnasium understreger desuden, at de ikke giver elever fravær for at zoome ud i en time, eller hvis de har en dårlig dag.