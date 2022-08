Gymnasium dropper alkoholen

De nye 1.g'ere på Hjørring Gymnasium måtte samles om andet end alkohol til deres første sociale arrangement.

Her blev der nemlig spillet beerpong med vand, og man skulle kigge langt efter øl og breezzere. Til 1.g'ernes første sociale arrangement var alkoholen nemlig droppet.

Det skriver TV 2 Nord.

Nye anbefalinger

Hjørring Gymnasium har nemlig valgt til dels at følge Sunhedsstyrelsens nye anbefalinger om, at skolestarten på en ungdomsuddannelse skal være alkoholfri indtil efterårsferien.

Alkohol har længe været en fast bestanddel af gymnasiernes sociale arrangementer, men det forsøger flere nu at komme til livs.

- Som opstart synes jeg, det er vigtigt, at vi kan vise eleverne, at vi kan skabe nogle rammer for nogle andre måder at være sammen på og fjerne fokus på, at det skal handle om alkohol hele tiden, siger Anne-Sofie Gerner, der er lærer på Hjørring Gymnasium, til det nordjyske medie.

Korte udsigter til alkohol

Men det er ikke en beslutning, som skolen har taget uden dialog med eleverne selv.

Elevrådet på Hjørring Gymnasium har også haft en stemme i processen, og de bakker op om, at alkoholen ikke behøver at være i fokus lige fra start.

- Vi følte, at alle elever skal have en chance for at komme ind i skolefesterne og det sociale liv. Vi følte, at det var en god idé at gøre det alkoholfrit, så de, der ikke kan lide at drikke, har en fair chance, siger elevrådsformand Tue Baaner.

Allerede til september kan 1.g'erne dog se frem til alkohol igen, da det indtil videre kun er opstarten, der er alkoholfri.

