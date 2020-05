Gymnasium dropper stor samling af elever: 'Der har været et vældigt postyr'

Det skabte overskrifter i flere medier, da det i går kom frem, at Nørresundby Gymnasium & HF på fredag ville samle 250 elever i 3.g til fælles afslutning med morgenmad i kantinen, rundbold og en frokost med et glas øl eller vin.

Særligt på de sociale medier blev der sat spørgsmålstegn ved, om det nu også var fornuftigt i en tid, hvor mange må holde igen med vanlig festivitas.

Efter et møde med politiet i dag, har gymnasiet nu besluttet at droppe dele af arrangementet.

- Jeg har haft et rigtig godt møde med Nordjyllands Politi. Efter deres vurdering er der ikke noget ulovligt ved arrangementet, men de synes måske heller ikke, det var så fed en ide med så mange mennesker samlet, når man ikke ellers må det, fortæller rektor Søren Hindsholm til DR Nordjylland.

Rektor Søren Hindsholm. Arkivfoto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

I stedet for rundbold og fælles samling i kantinen, bliver sidste skoledag inden eksamenerne nu fejret i de enkelte klasseværelser med fælles videostream på tværs af lokalerne.

Det er det bedste alternativ, mener Søren Hindsholm.

Han har dog svært ved at forstå, at arrangementet har vakt så meget opsigt.

Forsamlingsforbuddet på maksimalt ti personer gælder ikke uddannelsesinstitutioner, og arrangementet blev stablet på benene efter, at afstandskravet blev ændret fra to til en meter, og efter at gymnasiet havde været i dialog med flere andre myndigheder.

- Der har været et vældigt postyr, siger han.

- Jeg synes, det er synd for vores kommende studenter, at de ikke kan blive fejret og opleve nogle af de ting, der er ved at blive student. Jeg synes også, det er en ret vild kritik, der pludselig opstår, men sådan er det. Vi lytter selvfølgelig til myndighedernes råd. Det gør vi altid, siger han.

Var I for hurtigt ude?

- Nej, det ved jeg ikke.

- Havde vi vurderet, at der ville være en sundhedsrisiko, så havde vi jo ikke gjort det.

Men kunne man være sikker på, at eleverne ville kunne overholde de her afstandskrav?

- Det gør de jo til daglig her på skolen. De holder afstand, er kun i små grupper, er delt på lokaler og er rigtig flinke til at have en høj håndhygiejne. Jeg minder om, at vi har haft ét coronatilfælde på skolen i hele den her periode, og det var en elev, der blev opdaget, fordi hun er bloddonor, og hun vidste ikke engang, hvornår hun havde været syg.

- Der er simpelthen så lavt et smittetryk heroppe. Hvis der var et højt smittetryk og en reel risiko, så havde vi jo aldrig gjort det.

Hvad er det vigtigste for dig i alt det her?

- Det er at finde en balance imellem risiko og så, at unge mennesker kan have en god ungdomstid og leve deres liv.

Hvor godt et alternativ synes du, det er, det I planlægger nu?

- Det er fint. Eleverne er glade for det. De er selvfølgelig også ærgerlige, men de kunne godt se, at det er den mulighed, der er, og de tog det meget positivt, og nu gør de det sådan.

En af de elever er Frederik Gramkow, der går i 3.B.

Han har forståelse for skolens ændring af planerne, men mener modsat ikke, at skolen ville gøre noget galt i at gennemføre arrangement, hvor der blandt andet er tradition for kåringer af bedste udklædning og et stort fælles farvel.

Det sidste bliver nu ikke til noget.

- Helt ærligt, så synes jeg, det er lidt en tam løsning. Men det er et alternativ, og jeg ved, at der ikke er andre alternativer, og jeg er egentlig villig til at tage det, jeg kan få, siger Frederik Gramkow.

Han mener heller ikke, at der ville være nogen sundhedsrisiko ved arrangementet, men kan på den anden side godt forstå, at nogle reagerer på det, når de læser om det.

- Man frygter måske, at der er flere, der begynder at slække på kravene, fordi de føler, at vi gør det. Også selvom det er ikke intentionen, siger han.