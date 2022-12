Gymnasium får 'fræk' nissepigekalender: Viser ny pige hver dag

Mange danskere er nok godt i gang med at åbne låge nummer tre i en af årets julekalendere, men på Horsens Gymnasium har de helt andre problemer.

Her har ukendte personer nemlig oprettet en Instagramprofil, hvorfra de deler billeder og beskrivelser af unge, kvindelige elever på Horsens Gymnasium & HF.

Det skriver TV 2 Østjylland.

- Vi har samlet de 24 lækreste piger fra Horsens Gymnasium. Så er julen reddet. Luk op for en ny fræk nissepige hver dag i december, er beskrivelsen af julekalenderen.

TV 2 Østjylland har set den virtuelle julekalender, hvor der ved sidste tjek var to billeder.

’Med de store, smukke brune øjne og det frække eksotiske look kan hun charmere sig ind på alle skolens nissedrenge! Hvem vil ikke have et stykke af årets første nissepige?’, står der eksempelvis under et af billederne, ifølge TV 2.

'Vi fortsætter'

Fredag skrev skolens vicerektor ud til alle elever på skolens interne lektionssystem, Lectio, hvor det fremgår, at Horsens Gymnasium & HF tager "kraftigt afstand" fra den slags opførsel på de sociale medier.

Der fremgår også, at ledelsen lige nu er i gang med at undersøge, hvem der står bag Instagramprofilen.

Flemming Steen Jensen, der er rektor på Horsens Gymnasium, fortæller til TV 2, at han er meget overrasket over, at profilen overhovedet eksisterer.

’Det kommer virkelig bag på mig. Jeg tænker, at der er mange ting, vi som voksne, som professionelle, og som lærere og ledelse ikke ved, men det stemmer meget dårligt overens med den måde, vi behandler hinanden i dag, og den måde vi ser på køn og på hinanden, siger han.

Det lader dog ikke til, at den lumre julekalender bliver stoppet lige med det samme.

På Instagramprofilen er der i forbindelse med vicerektorens besked blevet skrevet: ' Siden hvornår er Horsens Gym blevet en skole uden traditioner? Vi fortsætter'.