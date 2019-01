Gymnasium forbyder rygning

Rybners Gymnasium og Handelsskole bliver fra 1. august totalt røgfri.

Det skriver TV Syd.

Gymnasiet vil gerne bakke op om arbejdet med at få unge til at undlade at begynde, siger skolens direktør, Olaf Rye Jensen.

- Undersøgelser viser, at mange unge begynder at ryge i skoletiden sammen med kammerater, og efter et stykke tid begynder de også at ryge uden for skoletiden og ender som rygere, siger Olaf Rye Jensen til TV Syd.

De nye rygeregler betyder, at elever og ansatte ikke må ryge i skoletiden. Og det uanset om de befinder sig på skolen eller uden for.

Overtrædes reglerne, har skolen mulighed for at bortvise eleverne, oplyser Olaf Rye Jensen videre.

På SOSU-Syd i Aabenraa indførte ledelsen røgfri skole- og arbejdstid 30. juli sidste år. Siden har 60 elever været til samtale, efter de har røget i skoletiden.

- Nogle af dem har dog været til samtale både to og tre gange, og enkelte er på kanten af en bortvisning, oplyser sundhedskoordinator på SOSU-skolen Rasmus Strudsholm til TV Syd.

Han fortæller videre, at det er hans indtryk, at langt de fleste elever er godt tilfreds med reglerne.

- Vi skal hele tiden arbejde på at holde fast i rygepolitikken. Det er for eksempel vigtigt, at alle medarbejdere bakker op om den og ikke vender det blinde øje til, hvis de ser en elev ryge, siger Strudsholm.

Røgfri gymnasieskoler Viby Gymnasium (1.8.2018)

Nyborg Gymnasium + erhvervsskole (1.8.2018)

Campus Bornholm (1.1.2019) På vej: Rybners Gymnasium (august 2019) Otte erhvervsskoler med røgfri skoletid: SOSU Bornholm (2013)

SOSU FYN (1.8.2017)

SOSU Randers (1.8.2018)

SOSU SYD (1.8.2018)

SOSU FVH – Fredericia, Vejle, Horsens og Kolding (1.8.2018)

SOSU ØST (1.1.2019)

Aars erhvervsskole (1.1.2019)

SOSU STV - Skive, Viborg, Thisted (1.1.2019) Kilde: Kræftens Bekæmpelse

På SOSU-Syd har man blandt andet købt en sandsæk, bordfodbold, en drone og et segboard, så eleverne kan tænke på noget andet end rygning i pauserne.

- Det vigtigste er, at rygningen ikke er forstyrrende for skolearbejdet. Før var det meget sådan, at gruppearbejde blev forstyrret af elever, der lige skulle udenfor og ryge, siger Rasmus Strudsholm.