Gymnasium i lockdown: 1300 elever sendt hjem

Knap 1300 elever og over hundrede ansatte er blevet sendt hjem fra Næstved Gymnasium og HF efter omfattende smittespredning på skolen.

Det oplyser skolen på sin hjemmeside.

Ordren om nedlukning kommer fra Styrelsen for Patientsikkerhed, som har givet gymnasiet et påbud om at lukke fra i morgen, 22. maj, til og med 28. maj.

I den periode skal al undervisning foregå virtuelt.

Skyldes de unges adfærd

Sn.dk beretter, at 46 elever fordelt på 16 klasser er testet positive.

Kommunens borgmester, Carsten Rasmussen (S), fortæller til mediet, at udviklingen ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed skyldes de unges adfærd.

- De unge giver den gas i weekenden. Det viser bare, at det ikke kan lade sig gøre at sove sammen og bevæge sig i alt for store bobler. De unge tror, at hele gymnasiet er deres boble. Det går ikke, siger Carsten Rasmussen til sn.dk.