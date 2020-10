Gymnasium lukker i 14 dage: 43 smittede

Køge Gymnasium sender alle hjem for at stoppe coronasmitte

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

40 elever fordelt på tre årgange og tre lærere er konstateret smittet med coronavirus.

Derfor har rektor på Køge Gymnasium Peter Schiødt valgt at lukke hele gymnasiet i 14 dage.

Det fremgår af et brev, gymnasiet har delt på sin hjemmeside.

Trodsede forbud: 42 elever smittet efter saunatur

Nødvendigt

'Vi bliver nødt til at stoppe smittekæden,' skriver Peter Schiødt i brevet om sin beslutning om at sende alle hjem.

Her fremgår det også, at beslutningen om lukningen af gymnasiet er taget i samarbejde med Styrelsen for Patientsikkerhed og Børne- og Undervisningsministeriet.

Siden efterårsferien er flere hundrede elever og 20 lærere sendt hjem, efter 43 personer på skolen er konstateret syge.

Gymnasium lukker ned efter coronaudbrud

Nødundervisning

Eleverne vil modtage virtuel nødundervisning de kommende 14 dage.

Derudover opfordrer skolen til, at alle tilknyttet gymnasiet undgår social kontakt i perioden, hvor gymnasiet er lukket.

Køge Gymnasium forventer at åbne igen tirsdag den 10. november.

Ekstra Bladet arbejder på en kommentar fra rektor Peter Schiødt.

Elever er tilbage efter coronaudbrud fra saunabesøg

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk