Gymnasium lukker ned efter coronaudbrud

Rødovre Gymnasium lukker ned for elever efter problemer med at inddæmme coronavirus

For meget coronasmitte og fejlslagne forsøg på at stoppe smittekæderne får nu Rødovre Gymnasium til at lukke ned for den fysiske undervisning.

'På baggrund af de sidste dages smittetal er der der desværre ikke meget, der tyder på, at vores inddæmningsstrategi har haft succes med at stoppe smittekæderne på RG,' skriver Peter Ditlev Olsen, der er rektor på skolen.

Lørdag aften har ledelsen på skolen udsendt en besked til alle elever og forældre om, at undervisningen nu vil overgå til at blive virtuel- og nødundervisning.

Flere klasser ramt

Skolen har konstateret smitte i flere klasser. I alt går der knap 800 elever og cirka 90 ansatte på gymnasiet.

For at komme yderligere smitte til livs lukker skolen nu for den fysiske undervisning frem til efter efterårsferien.

Både elever og lærere, der har været i kontakt med de smittede bliver af ledelsen opfordret til at selvisolere sig og blive testet.

'Der er et par nye klasser og en del lærere er nære kontakter til de nye smittet og de vil få direkte besked om at gå i selv isolation og blive testet,' står der i meddelelsen.

Tårnhøje smittetal i kommunen

De seneste syv dage har Rødovre Kommune haft tredjeflest coronasmittede pr. 100.000 borgere.

Den seneste uge har kommunen registreret 81 nye smittetilfælde, viser tal fra Statens Serum Institut.