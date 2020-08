Gymnasium opfordrer elever til at bruge mundbind

På Nørre Gymnasium tager skolen nye metoder i brug for at mindske smitte med corona

Når eleverne på Nørre Gymnasium i Mørkhøj møder op i skole, bør de have ekstra mundbind med i tasken. Skolen opfordrer nemlig eleverne til at bruge mundbind, når de færdes på skolens gange.

Det bekræfter rektor på gymnasiet Jens Boe Nielsen i en mail til Ekstra Bladet.

'Vi har 1100 elever på gangene i pauserne, og det er vanskeligt at holde eleverne adskilt klassevist. Vi har klare færdselsregler på skolen, sprit overalt og så videre. Vi opfordrer derfor til, at eleverne bruger maske, når de går tæt på gangene', skriver rektoren.

Skolen har på nuværende tidspunkt ikke har haft tilfælde af coronasmitte blandt elever eller ansatte, så opfordringen sker for at forebygge et eventuelt smitteudbrud.

Følger man sundhedsmyndighedernes anvisninger, skal man smide sit engangsmundbind ud efter brug. Ekstra Bladet har derfor spurgt rektoren, om skolen deler mundbind ud til eleverne, eller om de skal have dem med hjemmefra, eftersom det hurtigt kan løbe op, hvis man har mange pauser på en enkelt dag.

Mundbind i bus og tog

Fra lørdag har der været påbud om at alle over 12 år skal have mundbind på, når de kører med eksempelvis tog, bus eller metro. Det sker for at mindske smitten med corona.

Der er dog endnu ikke påbud om at bære mundbind på uddannelsesinstitutioner.

Hvis en passager, der ikke vil følge de nye regler, nægter at forlade bussen eller toget, risikerer vedkommende en bøde på 2500 kroner.