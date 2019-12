Gymnasium tager kraftig afstand fra babe-kalender

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Espergærde Gymnasium tager kraftigt afstand fra delte billeder på Instagram, hvor der laves 'babe-julekalender,' med en række af skolens nuværende elever.

Den nye trend er ved at sprede sig på en række danske gymnasier, hvor eleverne på det sociale medie Instagram laver en 'babe-julekalender,' og poster billeder af en række af skolernes egne elever.

Profilerne er typisk af gymnasiernes egne elever og har typisk en titel på Instagram ved navn 'babes_2019.' Her deler profilerne lækre billeder af skolernes elever.

Tager kraftigt afstand

Og det er næppe et tilfælde, hvem der er blevet udvalgt som dagens låge i julekalenderne. Problemet har også nået Espergærde Gymnasium, men skolens ledelse tager alvorligt afstand fra de delte billeder og finder det samtidig ret upassende.

- Jeg synes ikke, det repræsenterer værdier på nogen måde, som skolen kan stå inde for. Jeg bryder mig ikke om det. Vi tager kraftig afstand fra det og fra værdierne, siger rektor hos Espergærde Gymnasium Henrik Boberg Bæch til Ekstra Bladet.

På Espergærde Gymnasium tager man ligeledes sagen alvorligt, og skolen er derfor i gang med at undersøge, hvem der rent faktisk står bag Instagram-profilen ved navn 'eg_julebabes.'

- Jeg kan sige, at hvis vi finder ud af, hvem det er, og hvis vi får at vide, at nogle af de elever, som er blevet afbilledet i den, føler sig krænket, så har vi en sag, og så vil vi sagsbehandle den, og så kan det få sanktioner, lyder den kontante udmelding fra Henrik Boberg.