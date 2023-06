Gymnasium vil se på sikkerheden på vognture efter uheld

Espergærde Gymnasium & HF vil efter sommerferien drøfte, hvorvidt man kan øge sikkerheden under de nyudklækkede studenters vognture.

Det oplyser elevrådsformand Bertram Munk og rektor Henrik Bæch i en mail til Ritzau.

Meldingen kommer, dagen efter at en 20-årig student fra gymnasiet faldt ned fra en vogn og blev meldt i kritisk tilstand.

- Vognturene har altid været elevernes egne. De planlægger og gennemfører dem selv, men elevrådet og ledelsen vil efter ferien mødes for at drøfte, om vognturene kan gøres mere sikre, skriver de.

Situationen for den 20-årige student er stadig uafklaret, oplyser gymnasiet.

- Alle gymnasiets elever og ansatte er stærkt påvirkede, og alle vores tanker går til eleven og hans pårørende i deres svære situation, lyder det i mailen.

Studenten blev kørt til Rigshospitalet i København.

Rektor Henrik Bæch oplyser til Ritzau, at man efter hændelsen kaldte elever fra den pågældende klasse og deres pårørende til debriefing med deltagelse af to krisepsykologer.

Mandag vil man igen samle elever og pårørende, oplyser han.

Om de videre drøftelser af sikkerheden under studenterkørsler siger han:

- Vi har stor tiltro til, at lovgivningen og myndighederne har sørget for, at vognene er i den forsvarlige stand, de skal være i.

- Men vi kan snakke om, hvorvidt vi kan klæde eleverne bedre på til at hjælpe sig selv og hinanden under vognkørslerne.

Det er stadig ikke afklaret, hvordan faldet skete, oplyste Nordsjællands Politi lørdag eftermiddag.

Nordsjællands Politi modtog alarmen om ulykken klokken 15.16 fredag.

Efterfølgende rykkede man til Hornbæk for at klarlægge forløbet. Her stod en bilinspektør for at undersøge sagen.