Gyseligt fund: Fandt slangehoved i flymad

På en Turkish Airlines-flyvning fandt man for nylig et afskåret hoved fra en slange, da besætningen var i gang med at servere maden om bord.

Det viser en video, der er gået viralt.

Personalet har optaget videoen for at dokumentere deres fund. Sidenhen har videoen bredt sig som en steppebrand. Personalet har tidligere klaget over snegle og biller i maden, skriver Gazete Duvar.

'Fuldstændig uacceptabelt'

SunExpress, der er et flyselskab fra Tyrkiet, stod for flyvningen, og de har været ude at fordømme episoden og kalde situationen for 'fuldstændig uacceptabel'.

- Det er vores topprioritet, at de produkter, vi serverer for vores gæster på vores fly, er af højeste kvalitet, og at både vores gæster og medarbejdere har en behagelig og sikker oplevelse, når de flyver med SunExpress.

- Beskyldningerne i pressen vedrørende vores madservice under flyvningen er absolut uacceptable, og der er iværksat en detaljeret undersøgelse.

- Indtil undersøgelsen er afsluttet, har vi påbegyndt forebyggende foranstaltninger, og vi har stoppet leveringen af det pågældende produkt øjeblikkelig, lyder det i en pressemeddelelse.

Afviser

Måltidet var angiveligt leveret af cateringfirmaet Sancak Inflight Services.

Chef for Sancak Inflight Services Mesut Evliyaoğlu afviser dog ifølge mediet Turkey Posts English, at den noget anderledes forret skulle være et produkt fra deres hånd.

- Vi har efterspurgt prøver, men vi har fortsat ikke modtaget nogen. Vi er et stort firma, der har serveret mad indenlandsk og udenlandsk siden 1994.

- De seneste måneder har det været fremme i medierne, at der skulle være insekter og snegle, der kommer fra vores mad.

- Senest er der angiveligt fundet en slange, men det kommer ikke fra os. Alle er velkomne til at besøge vores faciliteter. Vi tror ikke, at det kommer fra os. Hvis vi fik en prøve, havde vi mulighed for at analysere, siger Mesut Evliyaoğlu.

Han tilføjer, at virksomheden - om nødvendigt - er villig at gå rettens vej for at bedyre deres uskyld.