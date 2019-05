Håb om bedring: Op mod 20 grader

Det grå og kølige maj-vejr bliver - for en stund - bedre i den kommende uge

- De næste tre dage er smukke. Det bliver superlækkert vejr.

Ovenstående citat handler desværre ikke om de kommende dages vejr, men derimod sidste år på samme tidspunkt, hvor DMI lovede flere dage med 25 grader og uge efter uge med mindst 20 grader.

Så heldigt stillet er vi langtfra i år, hvor den i flere dage har stået på gråvejr og nattefrost, selvom kalenderen altså for længst har skiftet til maj.

Og den kommende weekend indbyder heller ikke just til solbadning og is på havnen, selvom det regnvejr, de fleste vågnede op til, så småt er forduftet.

Således er der ved at være opklaring på vej til størstedelen af landet.

- Men der kommer nok lidt byger hovedsageligt i Jylland, som godt kan være med torden, siger Klaus Larsen, vagthavende meteorolog ved DMI, til Ekstra Bladet.

- I morgen får vi nok lidt mere sol, men der kan også stadig falde lidt byger, siger han.

Nyt temperaturdyk - og så varme

Efterfølgende får vi en weekend, som mest byder på tørvejr. Men sommerligt bliver det stadig ikke.

- Vi får et mindre temperaturdyk igen, så vi kommer maksimalt op på 12-13 grader i løbet af weekenden, siger han.

Til gengæld er der lunere toner på vej i næste uge.

- Det bliver mest tørt og med solskin i den kommende uge efter fredag. Og temperaturen kan formentlig godt komme op mellem 15 og 20 grader, når vi har passeret mandag, hvor det bliver varmest i Jylland, lyder det fra meteorologen.

- Sidste år var vi jo vant til, at det nærmest var over 20 grader hver dag. Hvor bliver det af?

- Sådan er det danske forår. Vi er meget afhængige af, hvor vi henter vind og vejr fra. Lige nu har vi fat på en mere vestlig og nordlig retning, og det er lidt koldere luft, der kommer den vej fra. Den rigtig varme luft ligger over Rusland og Tyrkiet lige for øjeblikket, siger Klaus Larsen.

Til gengæld fortsætter vejret med primært at holde tørt med undtagelse af spredte byger torsdag og fredag.

- Jorden er nok glad for det, for det er stadig ret tørt, men vi andre, der går på den, er nok knap så glade for det, griner meteorologen.