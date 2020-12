Håbets 34 frysere

Statens Serum Institut har indkøbt 34 specialdesignede frysere, der skal opbevare vaccinerne, når de ankommer til Danmark. Et altafgørende redskab, der er symbolet på et iskoldt håb

2020 vil for altid være coronavirussens år.

Lad os håbe, at 2021 bliver året, hvor vi kan sige pænt farvel til pandemien, og her spiller 34 frysere en afgørende rolle.

Statens Serum Institut har netop offentliggjort unikke billeder af de 34 frysere, der skal opbevare coronavaccinerne, når de ankommer fra Pfizer.

Det sker ifølge sundhedsminister Magnus Heunicke 26. december ved aftentid, og så får de 34 frysere en afgørende funktion, skriver SSI på deres hjemmeside.

'Vaccinerne ligger i SSI’s frysere, indtil de skal sendes videre til deres endelige bestemmelsessted. Her er de overvåget døgnet rundt under konstant temperatur, lige som et nødstrømsanlæg sikrer, at kølekæden ikke bliver brudt, hvis der skulle ske et strømsvigt.'

Se billederne af fryserne herunder:

Ekstrem kulde

'Mens vaccinerne ligger i fryserne, registrerer, behandler og kvalitetssikrer SSI alle dokumenter om vaccinesendingen, så den kan frigives til salg i Danmark,' skriver SSI.

Årsagen til, at de store speciallavede frysere skal i brug er, at Pfizers vacciner skal opbevares ved en temperatur på mellem -60 og -80 grader.

FAKTA: Første vaccinestik går til plejehjemsbeboere På et pressemøde onsdag offentliggjorde regeringen, Sundhedsstyrelsen, Statens Serum Institut (SSI) og Lægemiddelstyrelsen planerne om de første danske coronavacciner. Få et overblik her: * Den 26. december ankommer de første vacciner til Danmark mellem klokken 08 og 12. * Danmark får i første omgang 9750 vacciner. * Den 27. december klokken 09 begynder vaccinationen af de første danskere nogenlunde samtidig på fem plejehjem, et i hver af de fem regioner. * Det drejer sig om plejehjemmene Kærbo i Ishøj, Blomstergården i Slagelse, Birkebo i Aalborg, Ankersgade I Aarhus og Ældrecenter Øst i Odense. * Det ventes, at der ugen efter første leverance bliver leveret 38.025 doser. * I ugerne efter vil der komme knap 48.000 doser om ugen. * Danmark har lagt billet ind på at købe yderligere 2,6 millioner doser af Pfizer og BioNTechs coronavaccine. * Danmark har allerede en aftale om at modtage vacciner fra Pfizer og BioNTech, så 1,5 millioner danskere kan vaccineres. Kilder: Sundhedsministeriet, Sundhedsstyrelsen, SSI og Lægemiddelstyrelsen. Vis mere Luk

Af samme årsag bliver de transporteret til Danmark Pfizers egne frysekasser.

'Vaccinerne kommer i hætteglas, der hver indeholder 5 doser. De pakkes i såkaldte trays, der hver kan rumme 195 hætteglas – svarende til 975 doser vaccine.'

'Endelig har hver frysekasse plads til 5 trays – altså i alt 4.875 doser vaccine. Der skal således kun lidt over 20 frysekasser til at transportere 100.000 doser vaccine', skriver SSI.

Fryser-håb

Inden de bliver placeret i fryserne, vil der blive foretaget et grundigt tjek af frysekasserne, så man sikrer sig, at de er intakte.

De samme kasser kommer igen i spil, når vaccinerne skal transporteres ud til de regioner, der er ansvarlige for, at deres borgere får vaccinen.

I 2021 ligger håbet i en fryser.

