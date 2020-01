Håndlæser snød kvinde for 450.000 kroner: 'Din datter er besat'

Håndlæseren fortalte en mor, at hun kunne redde sin datter ved at give hende penge og andre ting fra husholdningen

Det blev en dyr fornøjelse, da en kvinde fra Massachusetts blev snydt af en håndlæser til at give hende mere end 450.000 kroner.

Håndlæseren havde overbevist kvinden om, at hendes datter var besat af en dæmon.

Det skriver NBC News.

Tracey Milanovich, der agerede håndlæser, blev anholdt tidligere på ugen. Hun blev sigtet for groft tyveri og at svindle sig til ejendomme ved at skræmme et vidne.

Foto: Somerset Police Department

Politiet begyndte en efterforskning af kvinden, efter at en klient havde fortalt dem, at hun var blevet snydt til at give store summer til håndlæseren.

Det kom frem under efterforskningen, at Tracey Milanovich havde fortalt klienten, at hendes datter var besat og den eneste måde, hun kunne reddes på, var hvis der blev givet penge så 'ånden ville blive fordrevet'.

Moderen gav håndlæseren 70.000 dollars svarende til omkring 450.000 danske kroner. Ud over det købte moderen også sengetøj og håndklæder til den anden kvinde.

Politiet håber nu, at flere vil fortælle, hvis de er blevet snydt af håndlæseren.