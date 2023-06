Håndtryk-video antænder Norge

En elev nægtede at give en kvindelig rektor hånd, og det fik hende til at lange verbalt ud. En video af episoden er siden gået viralt

En elev nægtede at give en kvindelig rektor hånd, og det fik hende til at lange verbalt ud. En video af episoden er siden gået viralt

Da eleverne fra en skole i Oslo torsdag skulle have uddelt deres eksamensbeviser, udviklede den ellers festlige begivenhed sig dramatisk.

En elev ville nemlig ikke give skolens kvindelige rektor hånd, da vedkommende fik overrakt sit eksamensbevis. Det fik rektoren til at sende en verbal lussing til hele salen.

Det skriver det norske medie Nettavisen.

Filmet og delt

Episoden blev filmet, og videoen har siden 'spredt sig om ild på tørt græs' på sociale medier, skriver Nettavisen.

- Folkens, vi bor i Norge, og sådan kan vi ikke have det. Sådan kan vi ikke være. Forældre, vi bor i Norge, lyder det fra rektoren i det virale klip.

- I skal arbejde med norske kvinder, ellers får I ikke succes i Norge. Det må I klare. I forældre, I må klare det, siger hun videre ud til salen, som var fyldt af elever og forældre.

Annonce:

Reaktionerne på videoen har været mange - nogle mener, at det er elevens eget valg, hvorvidt vedkommende vil give hånd, mens andre mener, at alle burde kunne klare et håndtryk.

I Danmark har videoen ligeledes antændt debat, efter flere folketingspolitikere har delt den på sociale medier.

Rektor beklager

Rektoren selv har efterfølgende beklaget hændelsen.

I en mail til forældrene på skolen, som Nettavisen og TV 2 Norge har set, skriver hun, at hendes reaktion var 'for stærk og konfronterende'.

'Vi ønsker, at dimissionen bliver en behagelig afslutning på ti års skolegang, og beklager, at hændelsen og min reaktion har påvirket afslutningen for dette års elever,' skriver hun blandt andet i mailen.

Rektoren forklarer samtidig, at videoen er blevet klippet og redigeret. Ifølge hende blev der råbt 'haram', mens flere elever ikke ønskede at trykke hendes hånd.