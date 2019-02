Håndværkere i chok: Redder 'hund' fra isfyldt flod

I Danmark er ankesagen mod den mand, der sidste år skød og dræbte en ulv i Vestjylland, blevet udsat på ubestemt tid, fordi der er kommet tvivl om, hvorvidt den dræbte ulv var en fuldblodsulv eller en såkaldt hybrid-ulv.

Og det er tilsyneladende ikke kun i Danmark menig mand har svært ved at kende forskel på ulv og hund.

En flok godhjertede håndværkere fra Estland skyndte sig forleden at komme en 'hund' til undsætning, som var fanget i en isfyldt flod.

Men da de fik det stakkels kræ op fra floden, lagde de mærke til noget. Det var nemlig ikke en hund.

Den historie bringer det estiske medie Postinees.ee og britiske BBC News.

Det var en ulv. Foto: EUPA

Mændene arbejdede på Sindi-dæmningen ved Parnu-floden i Estland, da de pludseligt fik øje på dyret. Håndværkerne fik hurtigt skabt en passage gennem isen og reddede den.

De skyndte sig mod den nærmeste dyrlæge, som syntes, at 'hunden' havde et mistænkeligt udseende, men en lokal jæger kunne konstatere, at det faktisk var en ulv.

Ulven havde meget lavt blodtryk, på grund af den voldsomme kulde, som den havde været udsat for. Dog formåede dyrlægen at redde den.

Men af frygt for at ulven skulle bide dem, valgte de at putte den i et bur.

Kort efter blev den sluppet løs i naturen.

Ulven blev reddet. Foto: EUPA

Sidste år blev ulven kåret som Estlands nationaldyr.