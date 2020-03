Håndværkere i corona-frygt: - Hvad søren sker der?

Københavns Lufthavn: - Vi kan godt forstå bekymring

Pressechef i Københavns Lufthavn, Kenni Leth, kan godt forstå, at de danske håndværkere er bekymrede.

Han oplyser, at Københavns Lufthavn på baggrund af kritikken har lavet retningslinjer for, hvordan danske myndigheders forholdsregler og opfordringer kommunikeres til de udenlandske håndværkere.

- Hvordan sikrer I, at de udenlandske medarbejdere er informeret om smittefaren?

- Allerførst vil jeg sige, at vi kan godt forstå, at der er bekymring og usikkerhed i de her dage med alle de tiltag, der bliver skærpet - også fra myndighedernes side.

- Det, vi gør, er, at vi i samarbejde med underleverandør og entreprenør, der arbejder på lufthavnens område - det er ikke vores ansatte, det er nogle, der er ansat af en underleverandør, en entreprenør, som laver et konkret stykke arbejde for os - vi er i dialog med dem og sørger for, der kommer information om, hvad der er retningslinjer for medarbejdere, og at man skal holde afstand, og så er det entreprenørens ansvar at leve op til regler og retningslinjer fra myndighederne.

Hvorfor har I ikke valgt at bruge dansk arbejdskraft i disse coronatider?

- Det er entreprenøren, der vælger hvilken arbejdskraft, de bruger, og det gør de inden for regler for brug af udenlandsk arbejdskraft. Vores opgave er at sikre, at det sker inden for reglerne, og at de lever op til gældende bestemmelser om løn- og arbejdsforhold, men også i forhold til de særlige, skærpede vilkår, der er i forbindelse med coronaudbruddet, og det er det, vi forsøger at leve op til.

- Som bygherre kunne I jo have valgt et firma, der så brugte dansk arbejdskraft. Hvorfor ikke gøre det?

- Vi har valgt de firmaer, der lever op til gældende regler, og det, synes vi, er fint indenfor rammerne af de regelsæt, der nu er.

- Du sagde i begyndelsen af samtalen, at du godt kan forstå, at nogle var bekymrede. Hvad er det ved bekymringen, I godt kan forstå, når du siger, at man ikke skal skelne med dansk og udenlandsk arbejdskraft?

- Vi kan godt forstå, at man kan være forvirret over, hvilke regler der gælder, og som bliver meldt ud fra myndighedernes side - at man skal holde afstand, og at der er ti-personers-regler, som så ikke gælder for arbejdspladser, så der er mange ting i det her forløb, der rejser spørgsmål om, hvorvidt vi lever op til det.

- Og den forvirring og usikkerhed, det giver, forsøger vi i samarbejde med myndighederne at give så meget klarhed over som muligt.

- Har I været gode nok til at skabe klarhed?

- Det kan man altid diskutere, og vi gør alt, vi kan, og da vi blev opmærksom på den her problemstilling, så er det noget, vi zoomer ind på og finder lokale løsninger på, siger Kenni Leth.