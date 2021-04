Hånes efter Biden-kommentar

Donald Trumps tidligere økonomiske rådgiver, Larry Kudlow, er havnet i lidt af en uheldig situation.

Den tidligere Trump-rådgiver er programvært på den amerikanske TV-kanal Fox Business, og her hævdede han under programmet sidste fredag, at USA's præsident Joe Biden ville tvinge amerikanerne til at 'stoppe med at spise kød, fjerkræ, fisk, æg, animalske produkter og mejeriprodukter' for at nå sine klimamål.

Det skriver The Guardian.

- Ingen burgere 4. juli. Ingen bøffer på grillen. Så gør jer klar. Du kan drikke plantebaseret øl til dine grillede rosenkål, mens du vifter med det amerikanske flag, sagde Larry Kudlow.

Bliver hånet

Det har fået mange til at reagere.

En række brugere på sociale medier påpegede, at øl hovedsageligt er fremstillet af maltet korn, humle, gær og vand.

Det fik blandt andet også Chuck Schumer, der leder Demokraterne i Senatet, til tasterne.

Her skrev han under Oscar-uddelingen et tweet, der lød:

'Glad for at se Oscar-uddelingen med en iskold, plantebaseret øl. Tak Joe Biden.'

Ikke sandt

Ifølge Business Insider har Larry Kudlow udtrykt sin utilfredshed over, at Joe Biden i sidste uge sagde, at han havde som mål at halvere USA's CO2-udledning inden 2030.

Kudlow mente, at det ville 'ødelægge sektorer med fossile brændstoffer'.

Udsagnet om, at Joe Biden vil tvinge amerikanerne til at spise mindre kød er usand ifølge flere amerikanske medier, herunder blandt andet CNN.

Larry Kudlow var Trumps økonomiske rådgiver fra 2018 til 2021.