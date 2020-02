Hånet i storby: Den er alt for lille

Borgerne i Dallas har kun latter til overs for den nedbrydningskugle, der blev brugt i et forsøg på at nedbryde The Leaning Tower of Dallas.

Tårnet, der er blevet et stort hit på de sociale medier, står endnu efter det mislykkede forsøg, og det undrer formentlig ikke øjenvidnet, der optog en video af forsøget.

- Se, et nationalt vartegn. Vent, er dét nedbrydningskuglen? Det lille fingerbøl? Hvad fanden er det? I kan ikke ødelægge The Leaning Tower of Dallas med et fingerbøl, udbryder han i videoen, CNN har offentliggjort.

Leaning Tower of Dallas gik viralt på sociale medier, efter at det 16. februar overlevede et forsøg på at sprænge bygningen i luften.

Tårnet stod stadig efter implosionen, og det fik flere til at joke med tårnet og sammenligne det med Det Skæve Tårn i Pisa.

Siden har folk flokkedes til tårnet for at tage billeder, og flere var da også på plads til at forevige endnu et halvhjertet forsøg på at nedbringe tårnet, da 'fingerbøl'-kuglen forgæves forsøgte at nedbryde tårnet.