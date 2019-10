Hånet på nettet: Fortnite kan give 'kæmpe krise'

Digital pædagog Eva Fog har skabt røre på Twitter med et budskab til forældre, efter at videospillet Fortnite lukkede ned

Digital pædagog Eva Fog er havnet i en del modvind på Twitter, efter at videospillet Fortnite lukkede ned på ubestemt tid.

Hun skrev, at spillets nylige nedlukning kunne være en kæmpe krise for børnene. En krise som forældrene var nødt til at imødekomme.

Se også: Efter sort skærm: Fans raser

Ikke alle er enig i Eva Fogs udtalelse. Flere på Twitter håner hende og ser hendes opslag som en dårlig joke. Andre brugere på Twitter giver hende ret i synspunkterne.

'Håber det er en dårlig joke det her, hvis det giver en krise for et barn, at skulle undvære Fortnite i nogle dage, så har barnet nok godt af at komme lidt væk fra det', skriver Casper Merrild.

'Nej, Eva. Nu stopper det kræftedemer. Jeg er sikker på, at de kommer over det. Det bliver kun et ‘traume’ hvis vi gør det til et. Jeg har ikke en skid forstand på opdragelse - men jeg ved fandeme, at da jeg var barn, fandt vi bare på noget andet - kogte en kat eller andet', raser Mads Duelund.

Ved nærmere eftertanke kan nogen godt se sig enig i det, Eva Fog skriver og siger.

'Din video havde en provokerende effekt på mig. Så lyttede jeg til det du rent faktisk siger. Og analogien til for eksemple fodbold er ikke tosset. Jeg fatter hat af Fortnite. Men tilbage står, at jeg efter at have reflekteret over det du siger, så synes jeg, at du har ret! Tak!' ytre Nadeem Farooq i kommentar sporet.

Sluserne er åbne: Populært spil er tilbage

Over for Ekstra Bladet forsvarer Eva Fog sit opslag på Twitter og uddyber meningen bag. Se det i videoklippet øverst i artiklen.

Nedenfor kan du se videoen, der startede hele virakken.