Hård kritik af 1813: Det koster liv

Det er ikke kun sygeplejerskerne, der mærker konsekvenserne af dårligt arbejdsmiljø. Det samme gør patienterne.

Sådan lyder konklusionen fra forsker i psykisk arbejdsmiljø hos konsulenthuset TeamArbejdsliv Karen Albertsen.

I 2015 samlede hun resultaterne fra en række forskningsprojekter om konsekvensen for patienterne af dårligt psykisk arbejdsmiljø hos sygeplejerskerne og resultatet var klart.

- Antallet af utilsigtede hændelser og dødsfald stiger markant, når sygeplejerskernes arbejdsmiljø forringes, siger Karen Albertsen om sin gennemgang af forskningen.

Frustrerede sygeplejersker overvåges

Karen Albertsens kommentar kommer i kølvandet på, at Ekstra Bladet tidligere i dag kunne afsløre, at det psykiske arbejdsmiljø for sundhedspersonalet i Hovedstadens Akutberedskab halter gevaldigt.

En nylig offenliggjort afgørrelse fra Arbejdstilsynet afslører, at sygeplejersker går 'grædende hjem fra arbejde', mens andre døjer med 'søvnproblemer' efter en hård arbejdsdag.

Arbejdstilsynets besøg har resulteret i en række påbud, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i.

Her fremgår det, at det psykiske arbejdsmiljø på stedet er så dårligt, at de ansatte risikerer 'stress og stressrelaterede sygdomme som fx. angst, depression og hjertekarsygdomme'.

Otte opkald i timen Sygeplejerskerne i Akutberedskabet er pålagt en række effektivitetskrav. I realiteten betyder det, at sygeplejerskerne skal besvare otte på Akuttelefonen i timen. For at det kan lade sig gøre, er deres tid skarpt tilrettelagt. Sygeplejerskerne sidder i båse med fire skærme. Skærmene giver blandt andet sygeplejerskerne overblik over antallet af patienter i kø. For at sikre, at tiden bruges bedst muligt, registrer sygeplejerskerne hver eneste handling, de udfører i Akutberedskabets computersystemer. Hver gang en ny opgave eller pause påbegyndes, starter et stopur. På den måde kan chefen overvåge, hvor længe sygeplejersken bruger på den enkelte opgave. Det gælder også tissepauser, som registres via en knap sygeplejerskerne forklarer officielt hedder 'Fem minutter privat', men populært kaldes 'tisseknappen'. Vis mere Luk

Ekspert: Det går ud over kvaliteten

En central del af Arbejdstilsynets påbud går på, at sygeplejerskerne er så pressede, at de ikke har tid til at spare med kollegaer efter telefonsamtaler, der kan betyde forskellen på liv eller død.

- Hvis man ikke får taget hånd om medarbejdernes mulige følelsmæssige tilstande efter en hård samtale, kan det smitte af på de efterfølgende samtaler. Det går ud over kvaliteten, hvis ikke man har mulighed for at mulighed for at få sparring eller supervision fra kolleger, siger arbejdsmiljøforsker Karen Albertsen.

- Det handler både om, at medarbejderne skal have mulighed for at få bearbejdet belastende oplevelser og om løbende at udvikle de faglige kompetencer, tilføjer hun.

Registreingsregime

Igennem de seneste uger, har Ekstra Bladet talt med en række tidligere og nuværende sygeplejersker om arbejdsmiljøet i Akutberedskabet. De fortæller, at problemerne skulle være særligt store for dem, der arbejder på Akuttelefonen 1813.

De peger enstemmigt på, at problemerne med det dårlige arbejdsmiljø hænger uløseligt sammen med den måde sygeplejerskerne minutiøst er tvunget til at registrere, hvad de bruger deres arbejdstid og ikke mindst pauser på.

Ekstra Bladet har bedt professor ved Syddansk Universitet Peter Hasle om, at læse Arbejdstilsynets afgørelse igennem. Han er en af Danmarks førende eksperter i arbejdsmiljø og herfra er dommen klar.

- Når det gælder det psykisk arbejdsmiljø, er det meget kompliceret at bedømme. Derfor skal det være relativt grelt, før Arbejdstilsynet giver påbud. Når man ser rapporter i den her boldgade, så er det alvorligt, lyder vurderingen fra Peter Hasle.

Han påpeger, at de ansatte udsættes for alvorlige sundhedsmæssige risici så længe forholdene ikke forbedres.

Peter Hasle understreger, at man på en arbejdsplads som Akuttelefonen ikke kan undgå mentalt krævende opkald. Men arbejdspladsen kan blive markant bedre til at følge op på sygeplejerskernes mentale udfordringer.

- Registreingsregimet ligger næsten indbygget i teknologien i callcentre som Akuttelefonen. Alt er som udgangspunkt registreret. Derfor skal arbejdsgiverne være meget omhyggelige med at organisere arbejdet, så medarbejderne ikke føler sig overvågede eller miskrediteret. Det er man åbentlyst mislykket med her, siger professoren.

