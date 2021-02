Hård kritik af Brostrøm og Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsen og direktør Søren Brostrøm svigtede de politikere, der skulle lede landet, da Danmark blev ramt af den største krise i nyere tid.

Så hård lyder kritikken fra professor Jørgen Grønnegård Christensen, der har stået i spidsen for en uvildig udredning af coronahåndteringen i foråret 2020, skriver Jyllands-Posten.

- Der kommer kurrer på tråden mellem styrelsen og det politiske system. Der svigter Sundhedsstyrelsen, og det fører til, at den i nogen grad spiller sig selv af banen, siger Grønnegård.

Ekspertgruppe: Brostrøm ville ikke være med

Han konstaterer, at styrelsen på den positive side stod fast på sin faglighed, men at Søren Brostrøm svigtede, fordi hans rolle som ledende embedsmand også er at hjælpe politikerne.

Udredningen konkluderer, at Sundhedsstyrelsen tidligt i forløbet mente, at ansvaret for at håndtere covid-19-situationen lå bedst hos styrelsen selv.

Det er ifølge udredningen udtryk for 'manglende indsigt i og forståelse for, at krisen i februar udvikler sig til en højt prioriteret politisk sag, der naturligt skal håndteres på regeringsniveau'.

I udredningen oplistes en række eksempler, hvor Søren Brostrøm gik direkte imod regeringen og Statsministeriet, som satte sig tungt på styringen af krisen. F.eks. blokerede han i begyndelsen for, at regeringen kunne iværksætte generelle tvangsindgreb for at mindske smitten.

Ekspert: Der er langt fra myndighedernes rådgivning

Sundhedsstyrelsen modsatte sig massetest og nægtede at validere en vejledning, der skulle hjælpe med at etablere teststationer. Da Statsministeriet afviste at lade Brostrøm offentliggøre et strateginotat, der skulle give sygehusene og samfundet noget at planlægge efter, overvejede han at omgå ordren ved at offentliggøre indholdet i 'mindre bidder' på styrelsens hjemmeside.

I marts fjernede styrelsen også en liste over lande med særlig smitterisiko, så Udenrigsministeriet manglede et grundlag for at erklære lande i 'rød'.

Som i andre sager blev Statens Serum Institut bedt om at træde ind for at løse opgaven for regeringen.

Brostrøm har ingen kommentarer.

Sundhedsminister Magnus Heunicke fastholder, at han har tillid til Sundhedsstyrelsen: 'De har i styrelsen åbent sagt, at de blev klogere undervejs'.