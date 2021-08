Hård kritik af burger-konkurrence

Efter kåringen af Danmarks Bedste Burger kritiserer flere i burgerbranchen, at vinderen selv har været med til at opfinde og udvikle konkurrencen - vinderen selv afviser kritikken fra ende til anden

Glæden og stoltheden var tydeligvis stor hos ejeren og koncept-indehaveren af burgerkæden Hungry Dane, Peter Stagetorn Kolos, da han i sidste uge blev interviewet til flere medier, herunder Ekstra Bladet, om titlen som vinder af konkurrencen Danmarks Bedste Burger 2021.

Men siden har flere fra burgerbranchen - heriblandt deltagere i konkurrencen på Ofelia Plads i København i forrige weekend - sat spørgsmålstegn ved, om en mand og hans virksomhed, Hungry Dane, kan kåres som en troværdig og rigtig vinder af et arrangement, som han selv har været med til at opfinde og forberede.

Oveni kommer, at Peter Stagetorn Kolos' gode ven, som er en anden af idémændene bag konkurrencen, Jesper Wieder, er arrangør af Danmarks Bedste Burger.

- Altså, ja, jeg har en fin relation til Jesper Wieder, ligesom jeg har til flere andre i branchen, siger Peter Stagetorn Kolos, da Ekstra Bladet foreholder ham kritikken, som han fuldstændigt afviser.

- Fordi du som forælder hjælper til ved dit barns idrætsarrangement, og dit barn så måske vinder, er jo ikke ensbetydende med, at du har snydt dig til noget. Jeg har en burger-joint på Ofelia Plads og har rigtigt nok hjulpet til med visse praktiske ting omkring arrangementet, men det ændrer ikke på, at det var seks professionelle dommeres blindsmagning og publikums pointgivning ved konkurrencen, der mundede ud i, at Hungry Dane vandt, siger Peter Stagetorn Kolos.

Jeg afgør intet

Flere af deltagerne i konkurrencen sagde samstemmende til TV 2 Lorry i fredags, at de er blevet kontaktet af Peter Stagetorn Kolos om praktiske ting vedrørende arrangementet. Det skulle også være ham, der har spurgt, om de ville deltage i konkurrencen.

Flere af kritikerne pointerer, at de støtter op om selve konceptet bag Danmarks Bedste Burger og kalder det et 'fedt initiativ'.

Men de sår tvivl om konkurrencens troværdighed på grund af Hungry Dane og Peter Stagetorn Kolos' tætte forbindelse til arrangøren bag konkurrencen, Jesper Wieder.

De fleste kan finde ud af at lave en nogenlunde velsmagende burger, men når det kommer til burgere på allerhøjeste niveau, er det ikke længere så ligetil. Privatfoto

Blandt andet har Jesper Wieder stået for at samle og tælle stemmerne sammen. Peter Stagetorn Kolos og Jesper Wieder afviser imidlertid, at deres venskab har påvirket afgørelsen af konkurrencen.

- Jeg kan bare sige, at alt er foregået reelt. Det er dommerne, Facebook og gæsterne, der har afgjort (konkurrencen, red.). Det er ikke mig og Peters relation. Det er ikke et problem, at jeg kender Peter, fordi det ikke er mig, der afgør, hvem der vinder, siger Jesper Wieder til TV 2 Lorry.

Som ved VM i fodbold

Peter Stagetorn Kolos forstår heller ikke kritikken fra nogle af de øvrige deltagere om, at han har haft 11 måneder til at udvikle og forberede sin vinder-burger, mens de andre kun havde fire måneder.

- Det er der intet odiøst i. Hvis du vinder VM i fodbold eller er værtsnation, har du også en fordel ved at vide i længere tid end de øvrige konkurrenter, at du er sikker deltager. Sådan er det i rigtig mange konkurrencesammenhænge, siger Peter Stagetorn Kolos med henvisning til, at konkurrencen foregik på en lokalitet, hvor han i forvejen har en burgerbar.

- Det er heller ikke mig, der har lavet konkurrencen, men jeg har som så mange andre givet indspark til, hvordan den kan laves. Jeg har intet haft at gøre med, hvem der kvalificerede sig til finalen, og hvem folk har stemt på, fastholder Peter Stagetorn Kolos.