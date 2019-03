Hård kritik af digital prøvevagt: Her er sandheden om spionprogram

Elever frygter, at deres computer bliver overvåget hele tiden af gymnasiernes nye digitale sladrehank - Undervisningsministeriet lover, at der intet er at være bange for

Når landets gymnasieelever denne sommer skal til eksamen, bliver et helt nyt overvågningsprogram taget i brug. Den Digitale Prøvevagt er navnet på systemet, der skal overvåge elevernes computere, når de er til eksamen.

Det er et krav, at man installerer programmet på sin computer for at hindre snyderi. Men allerede inden 'spionprogrammet' tages i brug, fik det i denne uge hård kritik på de sociale medier.

For efter godt 150 elever mandag deltog i en stor test af programmet, skabte flere opslag på Facebook alvorlig tvivl om dets sikkerhed.

Afslørende video

I en video kan man således se, hvordan der tages skærmdumps fra elevernes computere, selv når eksamen ikke er i gang. Og skærmdumpet gemmes også på computeren, hvilket fik flere elever til at frygte, at de vil blive overvåget fremover. Også når eksamen er slut.

Samtidig blev Undervisningsministeriet kritiseret for, at der var alt for mange ubesvarede spørgsmål om, hvordan programmet fungerer. For eksempel hvorfor data ender på en server hos techfirmaet Amazon i Irland? Hvilke data der registreres, og hvad der efterfølgende sker med dem?

Her er videoen, der viser, hvordan skærmdumps gemmes lokalt på computeren. Det er dog en fejl, som nu er blevet rettet, oplyser Undervisningsministeriet til Ekstra Bladet.

Ministerium: Det er en fejl

Fredag stillede Ekstra Bladet derfor en række af spørgsmål til ministeriet, der fredag aften erkender, at der faktisk er en fejl i Den Digitale Prøvevagt:

'Når Den Digitale Prøvevagt starter op, tager den et skærmbillede af elevens skærm for at aflæse en QR-kode med elevens eksamenskode (så eleven slipper for at indtaste sin eksamenskode, red.).'

'I forbindelse med testen af systemet den 25.2 har en elev har fundet ud af, at Den Digitale Prøvevagt har lagt en fil med et sådant skærmbillede fra elevens computer. Det er en fejl i Den Digitale Prøvevagt, at den har gemt filen på elevens harddisk,' forklarer ministeriet.

'Skærmbilledet skal ikke gemmes på disken, men udelukkende håndteres i computernes hukommelse. Denne fejl er meldt til leverandøren af systemet og vil blive rettet i løbet af i dag.'

'Det er netop for at opdage sådanne fejl, at vi gennemfører test af løsningen, inden den tages i brug ved rigtige eksamener.'

Gemmer data hos Amazon

Ifølge Undervisningsministeriet er der heller intet underligt eller problematisk i, at data gemmes hos Amazon og først slettes efter fire måneder.

'Data fra Den Digitale Prøvevagt ligger hos Amazon Web Services i Irland (EU). Baggrunden herfor er, at systemet er kendetegnet ved at have en stor peak-belastning med mange tusinde samtidige brugere, når prøverne afvikles, og tilsvarende store dele af året med minimal belastning.'

'En nødvendig forudsætning for en sky-løsning er, at data opbevares og behandles sikkert. Vi har lavet en databehandleraftale med Amazon Web Services, som opfylder EU's krav til opbevaring og behandling af data. Vi overholder dermed alle regler for behandling af persondata,' vurderer ministeriet.

Sådan ser åbningsbilledet ud, når man logger ind på demoversionen af Den Digitale Prøvevagt. Skærmdump/alexandernorup.com

Sådan fungerer Den Digitale Prøvevagt Den Digitale Prøvevagt er et program, som gymnasieeleverne skal installere på deres computer under eksaminer. Det er muligt for eleverne at slette programmet efter hver eksamen og installere det igen, når man påny skal op til eksamen. Under prøven tager Den Digitale Prøvevagt screenshots af elevens computer, registrerer hvilke hjemmesider eleven tilgår og hvilke programmer der kører på computeren. Selvom programmet er installeret på computeren inden eksamen, så går registreringen først i gang, når eksamen begynder. Og slutter når eleven afleverer sin opgave - alternativt senest 15 minutter efter, at eksamen er slut, hvis der intet er afleveret. Data gemmes på en sikret server i fire måneder, før det slettes. Kun betroet personale kan, hvis der opstår en mistanke om snyd, tilgå filerne. Der kan også tages stikprøver fra elever, hvis de har opnået overraskende gode resultater. Hvis der opstår en sag inden for de fire måneder, kan data blive gemt, indtil sagen er afsluttet. Kilde: Undervisningsministeriet

Mere information på vej

Den voldsomme kritik fik fredag ministeriet til at mødes med elevorganisationerne Landssammenslutningen af Handelsskoleelever, Danske gymnasieelever og Erhvervsskolernes Elev Organisation.

'På mødet drøftede vi de forskellige emner, der har været oppe på sociale medier de seneste dage. Elevorganisationerne spurgte interesseret til Den Digitale Prøvevagt, og herunder at løsningen ikke overvåger unødigt. Vi blev derudover enige om, at vi skal informere mere om, hvad den Digitale Prøvevagt gør.'

Der blev derfor allerede fredag lagt en side med spørgsmål og svar på nettet.

'Samtidig er der udsendt et informationsbrev til institutionerne, hvori centrale spørgsmål også berøres.'

7. marts og 21. marts holdes der i øvrigt to generalprøver, hvor Den Digitale Prøvevagt påny testes. Herefter er det planen, at programmet skal bruges ved eksaminer på landets gymnasier.

