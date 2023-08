Hård kritik af kendt hotel

Hotel Randers får af Arbejdstilsynet kras kritik og et påbud - blandt andet på baggrund af grænseoverskridende adfærd og krænkende handlinger

Et charmerende og historisk hotel med smilende personale.

Sådan beskriver Hotel Randers sig selv, men noget tyder på, at alt ikke har været så rosenrødt for de ansatte på stedets restaurant.

Således har Arbejdstilsynet netop delt en rapport, hvor hotellet får kras kritik samt et påbud.

Det skriver TV 2 Østjylland.

'Du er dum at høre på'

Rapporten nævner blandt andet omgangstonen, hvor udbrud som 'du er ikke dit arbejde værdigt' og 'du er dum at høre på' beskrives.

Arbejdstilsynet fokuserer særligt på én ledende medarbejder, som skulle have haft en grænseoverskridende adfærd. Dertil skulle vedkommende have udsat ansatte for krænkende handlinger.

Det drejer sig blandt andet om uønskede berøringer over for flere ansatte. Medarbejderen genkender ikke selv kritikken.

Tilsynet vurderer, at der er en sikkerheds- og sundhedsmæssig risiko ved arbejdet i restauranten, skriver TV 2 Østjylland.

Ændringer

Mediet har forelagt kritikken for bestyrelsesformand Anders Thoustrup. Han er ærgerlig over rapporten og forklarer, hotellet har foretaget organisatoriske ændringer.

Dertil skriver han:

'Det gode arbejdsmiljø, som skal være en del af kulturen på Hotel Randers, er således genetableret.'

Hotel Randers består efter eget udsagn af 'en blanding af klassiske, men også moderne rammer'.

Hotellet er fra 1856 og rummer 84 værelser samt omtalte restaurant.