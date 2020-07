Hård kritik af rådmand: - Håbløs situation

Rådmand dropper fogedforbud

Her er den fulde meddelelse fra ældrerådmanden:

'Jeg har hele tiden sagt, at jeg gerne så, at optagelserne blev vist. Det er vigtigt, at vores ældrepleje får flere medarbejdere og at særligt indsatsen over for demente styrkes. Ældreområdet er hjerteblod for mig og for Dansk Folkeparti'.

'Jeg kan konstatere, at både borgmesteren i Aarhus og statsministeren pludselig er vågnet og nu vil have både flere hænder og hoveder på ældreområdet. Det har de ikke vist vilje til i årevis. At der skal ulovlige optagelser til, før det sker, er lige så tragisk, som det billederne viser'.

På spørgsmålet om hvad, der har fået rådmanden til ikke gå videre med sagen, svarer hun:

'Byretten og Landsretten har tydeligt afgjort, at optagelserne er så krænkende over for både borgeren og medarbejderne, at de er ulovlige at vise. Hvis jeg som politiker ikke følger loven, så er det skråplan.'

'Samtidig er min holdning, om at optagelserne bør vises, delt af politikere fra begge fløje, nationalt såvel som lokalt, selv om det er ulovligt. Det er også helt tydeligt for mig, at borgerne insisterer på at få forholdene frem i lyset'.

'Af samme grund, vil jeg opfordre politikerne til at lave loven om hurtigst muligt. Det er ikke fair over for hverken medierne, borgerne eller de ansatte i det offentlige, at der er denne uklarhed om, hvad man må og ikke må'.

Rådmanden vil nu indstille til Byrådet, at Aarhus Kommune ikke går videre i processen med at gøre fogedforbuddet permanent.

'Byrådspolitikerne i Aarhus har givet udtryk for, at de lige som jeg gerne vil have vist optagelserne, men under forudsætning af, at vi ikke gør noget ulovligt. Det kan jeg ikke garantere, så derfor kræver jeg deres opbakning, så jeg ikke bagefter står med ansvaret for at have brudt loven'.

'Fra første dag jeg blev bekendt med indholdet i optagelserne i februar, har jeg handlet. Der er blevet fyret. Ledelsen er blevet udskiftet. Der er tilført flere sygeplejersker på stedet, og så er der igangsat et stort arbejde med rette op på kulturen. Men så længe vilkårene ikke forbedres på ældreområdet i Danmark, så vil vi se det her igen på andre plejehjem i Danmark'.

'Vi har så mange fantastiske medarbejdere i ældreplejen, men forråelsen ligger under overfladen, og den næres af travlhed og afmagt. Af samme grund er jeg utrolig glad for, at vi nu endelig får diskuteret ældreområdet og får flere ressourcer til området - og ikke mindst indsatsen over for de demente, som ikke selv har sproget til at sige til og fra'.

'Når fogedforbuddet ophører betyder det forhåbentligt også, at vi ikke længere skal bruge tiden på at diskuterer jura og journalistiske metoder. Det har desværre skygget for den vigtige debat om prioritering af ældreområdet, som der er momentum for lige nu. Om statsministeren og Aarhus' borgmester bare har det hele i munden, vil tiden så vise. I Dansk Folkeparti vil vi i hvert fald jagte dem, hvis de forsøger at rende fra ansvaret'.

Rådmanden vil samtidig trække politianmeldelsen af TV2 tilbage.

'Vi har tilsyneladende et kæmpe hul i lovgivningen, og det bør TV2 ikke straffes for'.

Jette Skive har bedt borgmesteren om at indkalde til et ekstraordinært byrådsmøde hurtigst muligt.

Kilde: Pressemeddelelsen fra Aarhus Kommune