Hård kritik af ulykkes-selskab: - Det var de værste måneder i mit liv

Det tyske busselskab Flixbus har haft to uheld over sommeren med danske passagerer. Nu fortæller en tidligere chauffør om de dårlige arbejdsforhold

To busser støder sammen på Køge Bugt Motorvejen i juni. En bus kører galt i Tyskland for to uger siden. Hvad har de to ulykker med hinanden at gøre?

Udover at der var danskere blandt de involverede, så stod der Flixbus på siden af busserne. Det får nu den tidligere chauffør hos Flixbus Ove Pedersen til at tage bladet for munden.

Han arbejde i mange år for busselskabet Rødbillet. Og var glad. Men da selskabet blev opkøbt af tyske Flixbus, kom der helt andre arbejdsvilkår for chaufførerne.

En fredag eftermiddag fik Ove Pedersen nok. Trafikken var tæt fra København til Viborg, og han ville gå glip af sin pause. Det skete tit, at han ikke kunne nå turen på de planlagte fire og en halv time.

- Det var de værste ti måneder i mit liv, så jeg tænkte, at nu må det være nok, siger han om perioden, han kørte for Flixbus.

Hvis han var forsinket, som ofte var tilfældet, måtte han springe sin pause over, for at nå at gøre bussen klar og tage imod passagerer. Hvis han kom for sent frem, ville det komme til at koste en bøde til vognmanden, og derfor blev han stresset af at køre for Flixbus.

Det var en sur kunde, der klagede over, at hun ikke kunne nå sin bus videre, der til sidst fik bægeret til at flyde over for Ove Pedersen.

- Der vil jeg aldrig sætte mig bag rettet igen, siger han.

Efter det seneste uheld i Tyskland, hvor tre danskere var involveret, henvendte Ove Pedersen sig til Ekstra Bladet, fordi han er bange for, at arbejdsforholdene går ud over sikkerheden.

Umuligt at drive forretning

Thomas Hintze skabte busselskabet Rødbillet, fordi han mente, at det var for dyrt at komme rundt mellem de største danske byer. På grund af sygdom solgte han Rødbillet til Flixbus i juni 2017 for 50 mio. kroner. Han fortsatte dog driften af fem busser og kørte også selv.

Da kontrakten udløb stoppede han, fordi han ikke kunne opretholde ordentlige arbejdsforhold for Ove Pedersen og de andre chauffører.

Både ham og Ove Pedersen fortæller, at Flixbus på udlandsruter bruger tjekkiske chauffører, der betales under det halve af danske. Ingen af dem har lyst til selv at køre med Flixbus til udlandet, fordi mange af chaufførerne ifølge dem ikke hviler sig ordentligt på de lange ture.

- Jeg har jo set, at deres chauffører overnatter i busserne på en rasteplads i Hamburg, og det kan man altså ikke blive ordentlig veludhvilet af, siger Thomas Hintze og Ove Pedersen er enig:

- Det er ikke godt for sikkerheden, at chaufførerne ikke har råd til at sove ordentligt, siger han.

Selskabet, der stod for driften af bussen, der var involveret i uheldet i Tyskland, var det tjekkiske Umbrella. Deres lønninger ligger på den tyske minimumsløn, 8,5 euro i timen, og chaufførerne arbejder ifølge Ove Pedersen i mange uger af gangen for at spare penge sammen.

De to seneste uheld lægger sig i slipstrømmen af en Flixbus, der kørte i grøften syd for Oslo i januar.

Spidse albuer

Flixbus indkørsel på det danske marked gik vildt for sig. Med flere afgange og billigere priser overtog de næsten alle kunderne. Kun et enkelt busselskab stod i mod.

- Vi havde næsten fulstændig lukket ned, men nu er deres priser igen til at konkurrer med, siger Morten Bøgh, der er driftschef for busselskabet Sortbillet, der er en sammenslutning af tidligere Rødbilletchauffører.

Han er stadig målløs over den agressive måde, Flixbus rykkede ind på det danske marked. De satte ifølge ham flere busser ind på de samme afgange og satte samtidig priserne helt ned på de ture. Nu er priserne højere end før og det seneste regnskab for Flixbus viser et underskud på deres første år i Danmark på 52 millioner.

Men det er deres reklame på nettet, der gør ham mest vred. Laver man en søgning på Google på Sortbillet, dukker Flixbus hjemmeside op. Her står der, 'Hvorfor købe en sort billet, når du kan købe en grøn billet'.

- De forsøgte jo med spidse albuer at udkonkurrere alle os andre, men heldigvis får vi flere og flere kunder nu, siger Morten Bøgh.