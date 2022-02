Hård kritik: Sammenlignede Trudeau med Hitler

Det har vakt røre og fordømmelse, at Elon Musk på Twitter sammenlignede Canadas premierminister, Justin Trudeau, med Adolf Hitler.

I et nu slettet tweet lagde rigmanden et billede op af Adolf Hitler med ordene: 'Stop med at sammenligne mig med Justin Trudeau. Jeg havde et budget'.

Tweetet er blandt andet blevet kritiseret af Auschwitz-Birkenau-museet, der skriver, at tweetet 'er mangel på respekt for ofrene'.

Museet tilføjer:

'At bruge et billede af Adolf Hitler og udnytte tragedien for alle de mennesker, der led, blev ydmyget, tortureret og myrdet af det totalitære regime i Nazityskland, er trist og foruroligende,' tweetede museet som modsvar til Elon Musk.

960.000 mennesker mistede livet i den nazistiske koncentrationslejr, der var kendt som 'endestationen', skriver The Guardian.

Kræver undskyldning

Den amerikanske jødiske komite, AJC, har ligeledes været ude med riven og beskrevet milliardærens tweet som 'uacceptabelt'. De krævede, at rigmanden skulle undskylde.

'Elon Musk har igen vist ekstremt dårlig dømmekraft ved at bruge Hitler for at gøre sin pointe gældende på sociale medier. Han skal stoppe denne uacceptable opførsel'.

'Musk tror måske, at poste et meme, der sammenligner Justin Trudeau med en morderisk diktator, der udryddede millioner, er en passende måde at kritisere en politiker, han er uenig med. Det er det ikke. Det er det aldrig. Musk må undskylde og finde andre måder at udtrykke sin utilfredshed på', skriver AJC.

Den excentriske milliardær vendte aldrig tilbage på kritikken, men gik i stedet i offensiven, hvor han foreslog sine Twitter-tilhængere at læse en bog om Nazitysklands økonomiske historie for 'en dybdegående forklaring'.

Canadas coronaprotester

Elon Musk, der ifølge Bloombergs Billionaire Index er god for en formue på 225 milliarder dollars, lavede tweetet på baggrund af meldinger fra de canadiske myndigheder, der beordrede bankerne til at blokere kryptovalutadonationer til anti-vaccine-demonstrationerne, hvor lastbilschauffører de seneste dage har blokeret for vejnettet i Canadas hovedstad, Ottawa.

Derudover kom de canadiske myndigheder senest med en advarsel til demonstranterne: 'Flyt jer, inden vi fjerner jer med tvang'.

Demonstranter har i mere end en uge parkeret lastbiler og andre køretøjer på strategiske steder i Ottawa for at lamme byens infrastruktur.

Musk har ofte udtalt sig til fordel for de canadiske demonstrationer mod covid-19-restriktioner. Forrige måned postede han et tweet af en lang række lastbiler med teksten 'canadiske truckere styrer'.

Og i et andet opslag skrev han: 'Hvis den canadiske regering undertrykker fredelige protester, er det dér, hvor fascismen ligger'.

Omkring 400 køretøjer er parkeret uden for den canadiske parlamentsbygning.

Foto: Patrick Doyle/Reuters/Ritzau Scanpix

Premierminister Justin Trudeau erklærede mandag nødretstilstand for at få lovgrundlaget på plads til at stoppe demonstrationerne.

- Blokaderne og besættelserne er ulovlige. De udgør en trussel mod vores økonomi, forholdet med vores handelspartnere og tilgængeligheden af essentielle varer som fødevarer og medicin.

- De udgør en trussel mod den offentlige sikkerhed, sagde Justin Trudeau torsdag.