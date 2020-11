Hård sanktion: Advokat mister bestalling

Utallige rykkere og bøder har hobet sig op for den københavnske advokat Farhad Nikmaram, der nu mister retten til at udøve advokatvirksomhed indtil videre

Ubetalte bøder, utallige rykkere og mangel på oplysninger til klienter har ført til, at Advokatnævnet har frataget advokaten Farhad Nikmaram retten til at udøve advokatvirksomhed indtil videre.

Det fremgår af en kendelse fra Advokatnævnet. En kendelse, advokaten ikke er enig i.

- Det eneste, jeg har at sige, er, at det bliver indbragt for retten. Jeg er ikke enig i afgørelsen, siger Farhad Nikmaram.

Advokaten har gennem en årrække undladt at betale bøderne for en række sanktioner. I august gik Farhad Nikmaram personligt konkurs, mens det samme skete for hans virksomhed Nikmaram Law Office.

Bøder for 350.000 kr. aldrig betalt

Farhad Nikmaram har modtaget bøde efter bøde efter bøde fra Advokatnævnet i en årrække startende i 2014. Summen lyder i alt på 350.000 kroners ubetalte bøder.

Både Justitsministeriet og Civilstyrelsen måtte i flere omgange rykke for den manglende betaling.

Til sidst måtte Advokatrådet konstatere, at selve manglen på betaling af bøderne 'i sig selv udgjorde en tilsidesættelse af god advokatskik'.

Ingen af bøderne er som nævnt betalt, og advokaten skylder samtidig en klient 17.000 kroner for manglende tilbagebetaling af salær, fremgår det af kendelsen.

'Hjemmeside under udarbejdelse'

Advokatrådet var i januar på et tilsynsbesøg hos Nikmaram Law Office, som Farhad Nikmaram drev.

Her konstaterede man, at advokaten ikke på sin hjemmeside eller anden måde gav klienterne almene oplysninger om sin advokatvirksomhed og forsikringsforhold.

Først forsøgte advokaten at udsætte fristen for at rette op på problemet og indsende oplysningerne, da han angiveligt var ved at flytte. Da dette ikke lykkedes, svarede han, 'at hans hjemmeside var under udarbejdelse' og ville blive klar en måned efter fristen.

Først to måneder efter fristen sendte advokaten de tilstrækkelige oplysninger.

- Det er i midten af marts, og alt bliver lukket. Jeg er væk fra kontoret på grund af corona, og det er derfor, at det først bliver indsendt der, forklarer Farhad Nikmaram til Ekstra Bladet.

'Har ikke set rykkerbrevene'

Farhad Nikmarams videre forklaring på de manglende betalinger er, at hans udlejer havde flyttet advokatkontorets indgangsdør fra et vejnavn til et andet. På den baggrund lagde han sag an imod sin udlejer.

- De har haft adgang til min post, og jeg har ikke set nogle breve fra advokatsamfundet. Det er derfor, at det er kommet så vidt. Der er ikke noget i de sager, som de har. Jeg har bare ikke været bekendt med sagerne, siger Farhad Nikmaram.

Den forklaring finder Advokatnævnet og Advokatrådet ifølge kendelsen ikke troværdig.

I forhold til den manglende information beskrev han ifølge kendelsen, at 'hans klienter, der for størstepartens vedkommende er udlændinge, giver udtryk for, at de ikke forstår de almene oplysninger, der er pligt til at give'.

Heller ikke denne forklaring gav Advokatnævnet og Advokatrådet meget for, da de i kendelsen konstaterer, at han har handlet i strid med god advokatskik.

