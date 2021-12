Hård vinter: - Svært at undgå smitte

Du skal leve en ekstrem livsstil med isolation for at undgå at blive smittet denne vinter. Sådan lød profetien fra direktøren i Statens Serum Institut på dagens pressemøde

Vi kan se frem til en hård vinter, hvor de fleste af os vil blive smittet med coronavirus.

Sådan lød profetien fra den administrerende direktør i Statens Serum Institut, Henrik Ullum, på dagens pressemøde.

- Helt overordnet tror jeg, at vi som samfund skal indstille os på, at når vi kommer ud af denne her vintersæson, skal vi mere eller mindre allesammen være immune for coronavirus. Det kan vi blive på den lette og sikre måde; ved at smøge ærmet op og få et stik via vaccinerne.

- Jeg tror, det bliver rigtig, rigtig svært med de smittetal, vi kigger ind i, at undgå og blive smittet. Så skal man lave en helt ekstrem levevis og isolere sig voldsomt, lød det fra Henrik Ullum.

Derfor lagde han også op til, at der skal sættes ind over for eksempelvis fester, uden at han dog ville blive helt konkret med, hvilke restriktioner vi kan forvente.

- Jeg kan ikke præcis sige, hvad vi anbefaler. Men vi anbefaler, der sker noget for at hæmme den smitte, vi ser lige nu, sagde Henrik Ullum.

Kort tid før pressemødet gik statsminister Mette Frederiksen til tasterne på Facebook og varslede nye restriktioner.

'Smitten er - desværre som forventet - meget, meget høj. Myndighederne vil senere i dag give en status. Og jeg er ikke i tvivl om, at nye tiltag bliver nødvendige for at bryde smittekæder. Det er Epidemikommissionen i gang med at forberede, og så snart vi kan sige mere, gør vi selvfølgelig det. Det vigtigste er stadig at få 3. stik. Jo før, jo bedre,' lød det fra Mette Frederiksen.