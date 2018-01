Hårdere straffe for mobilbrug: - Det handler om liv og død

Regeringen og Dansk Folkeparti er blevet enige om en skærpelse for brug af håndholdt udstyr

1500 kroner og så kører du bare videre.

Det er virkeligheden for bilister i Danmark, der bliver stoppet af politiet, imens de bruger deres mobiltelefon, men så billigt slipper de ikke i fremtiden, hvis det står til regeringen og Dansk Folkeparti, der er klar med nye stramninger på området. Det oplyser Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.

Fremover skal det koste et klip i kørekortet, og reglerne vil gælde alle typer håndholdt udstyr og ikke som nu, hvor det kun gælder brug af mobiltelefon.

- Vi synes, at det er et rigtigt godt forslag, siger Dennis Lange, der er juridisk konsulent i bilisternes interesseorganisation FDM, til Ekstra Bladet.

- Faktum er, at halvdelen af alle dødsulykker i trafikken skyldes uopmærksomhed, og her er særligt mobiltelefonen en synder.

Bilist ramte Anne Mettes mand og datter: - Jeg var et splitsekund fra at miste min familie

Ifølge undersøgelse fra 2016 så er der 12 gange større risiko for at blive indblandet i et trafikuheld, hvis du bruger mobiltelefonen, imens du kører bil.

Samme undersøgelse viste også, at hver femte brugte havde brugt sin telefon under kørsel inden for den seneste måned, hver tredje havde spist, og hver fjerde havde tastet ind på gps’en.

- Man skal virkelig ikke bevæge sig længe i trafikken, før man spotter en, der sidder og kigger ned i skærmen, så det er tydeligt, synes jeg, at den nuværende straf ikke har været hård nok – vi kan konstatere, at folk tydeligvis har været ligeglade, siger Dennis Lange.

- Tiderne er skiftet, og loven bør følge med, så det er godt set, at reglerne ikke kun skal omfatte mobiltelefonerne, men alle håndholdte ting.

Johnny Bygesen, 54:

Foto: Anthon Unger

- Det var en dejlig nyhed. Jeg kører lastbil, og det er hver eneste dag, at jeg ser folk, der kører rundt med hovederne nede i deres mobiltelefoner.

- Jeg synes, at det er latterligt, at folk ikke tænker sig om og koncentrerer sig om at køre bil – i stedet piller de ved radioen, sms’er med konen eller noget helt tredje. Det er en reel fare.

Rasmus Melsen, 34:

Foto: Anthon Unger

- Det er et fornuftigt forslag, og jeg håber, at det bliver ført igennem. Straffen er slet ikke hård nok, som det er nu. Folk betaler bare bøden, og så tænker de ikke mere over det.

- Et klip i kørekortet er noget, man kan mærke, og jeg er overbevist om, at det vil være med til at øge sikkerheden i trafikken.

Jørgen Holm, 49:

Foto: Anthon Unger

- Mange er mere opmærksomme på deres telefon, end de er på trafikken, og det er enormt farligt.

- Hvis jeg bruger telefonen under kørsel, så er det med håndfri, hvis ikke det er en mulighed, så må de ringe igen. Andet er simpelthen farligt og på ingen måde i orden.

Mohammed Khan, 22:

Foto: Anthon Unger

- Jeg er chauffør og bruger omkring 12 timer i bilen hver dag, og jeg bruger altid headset, hvis jeg taler i mobil. Hver eneste dag ser jeg folk lave hovedløse ting, fordi de bruger deres mobil. Både i by og på motorvejen.

- Det er et rigtigt godt forslag, de er kommet med. Folk skal forstå, at det er ikke bare er 1500 kroner, det drejer sig om – det handler om liv og død.