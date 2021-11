Hårdt ramt af corona: - Det kan ikke fortsætte

Corona hærger i Grækenland.

Det sydeuropæiske land oplever i øjeblikket rekordsmitte og dødstallet stiger i øjeblikket fra dag til dag. I går havde Grækenland 5.449 nye smittede med corona. Det er det højeste siden pandemiens begyndelse.

Det skriver Aftonbladet.

- Den femte bølge kommer til at fortsætte ind i december. Fjerdebølgen gik direkte over i femtebølgen. Vi ser det udvikle sig først i det nordlige Grækenland og efterfølgende i de andre regioner, siger professor i mikrobiologi Athanasios Tsakaris til den græske avis Ekathimerini.

- Det kan ikke fortsætte

Det seneste døgn er 52 personer døde efter at være smittet med coronavirus. I sidste uge lå tallet på 42 døde per døgn. Derudover har landet 430 patienter, der ligger i respiratorer på de græske sygehuse.

Til sammenligning har Danmark, der cirka har halvt så mange indbyggere, 15 personer, som ligger i respiratorer på hospitaler herhjemme.

- Vi er ikke færdige med corona endnu. Så længe der er personer, der ikke er vaccineret, har corona mulighed for at sprede sig. Det kan ikke fortsætte, menneskeliv går tabt på grund af det, siger talsperson for den græske regering Giannis Oikonomou ifølge Aftonbladet.

Omkring 60 procent af den græske befolkningen er blevet vaccineret. Regeringen har derfor indført coronapas for at kunne gå på barer og restauranter i håb om at øge antallet af vaccineret.