Hårdt ramt: Det vælter ind med nødstedte pindsvin

Siden sommerens tørke har vagttelefonerne været rødglødende hos foreningen Pindsvinevennerne, der plejer i omegnen af 2600 pindsvin om året.

For tiden får foreningen cirka 30 opkald om dagen fra folk, der har set et pindsvin, der kan være i nød. Foreningen tager pindsvinet ind til en af deres frivillige plejere, inden det vilde dyr er klar til at blive sluppet ud i naturen igen.

Lige nu er der så travlt, at mange af foreningens frivillige har måtte sige stop, fordi deres hjemmelavede bure er fyldt op med de små, fredede svin.

– Vi har altid travlt på det her tidspunkt, fordi vi får mange unger ind, der skal have flaske. Men vi får flere i år, og det er en tendens over hele landet, siger bestyrelsesmedlem i Pindsvinevennerne Aslaug Bugge til Ekstra Bladet.

En af plejerne er 54-årige Tina Gorski, som har været pindsvineven i fire år. Hun har aldrig haft så mange pindsvin i pleje som nu og kan derfor ikke tage imod flere udsultede skravl eller maddikeramte pindsvin. Da der var mest travlt, havde hun 29 pindsvin i sit hjem i Humlebæk.

– Det tyder på, at de ikke har kunne finde hverken mad eller vand på grund af tørken. Jeg får mange unger ind, der er dehydrerede og sulte, siger Tina Gorski, som er uddannet social- og sundhedsassistent.

De mest udsultede pindsvineunger, Tina Gorski modtager, vejer under 80 gram. De skal veje 600-700 gram, før hun slipper dem fri. Foto: Tariq Mikkel Khan

Passion for pindsvin

Efter Tina Gorski fik rygskader og slidgigt og derfor blev førtidspensioneret, manglede hun noget at fylde tiden ud med. Et Facebook-opslag fra Pindsvinevennerne blev hendes redning.

I dag bruger hun flere timer om dagen på at passe de syge og svage dyr. Og har pindsvinene brug for det, står hun gerne op om natten og passer dem i flere timer.

Det er en dyrlæge, der stiller en diagnose og rådgiver pindsvinevennen, men det er hende selv, der hver dag står for at fjerne maddiker og æg fra spyfluer med en tættekam, rense sår og fede for små unger op med sutteflaske, så de er klar til vinterhi.

– Det er blevet en passion. Når jeg får en sygt pindsvin ind, vil jeg gøre alt for at redde det ene pindsvin. Koste, hvad det koster. Om det er min tid, dyrlægebesøg eller medicin. Det skal bare overleve, siger Tina Gorski, der betaler alle udgifter selv undtagen dyrlægeregningen, foder og nogle få plejeprodukter, som foreningen betaler.

Flere pindsvinevenner giver nogle gang en lille snaps til pindsvinet, hvis det for eksempel har rullet sig sammen, så man ikke kan komme til et sår på dens mave. Så slapper dyret helt af. På Tinas Gorskis medicinhylde står den ved siden af en tequila, der ikke er ikke til pindsvinene. Foto: Tariq Khan Mikkel

Naturens gang

Hos Dyrenes Beskyttelses vagtcentral får de også opkald fra bekymrede borgere om pindsvin i haven. Biolog hos Dyrenes Beskyttelse Michael Carlson understreger, at når folk ringer ind, er det ofte fordi, pindsvinene bare opfører sig naturligt.

– Alle pindsvin, der har brug for hjælp, hjælper vi, men hvis man fangede alle pindsvin for at kigge på dem, ville de i sidste ende gå hen og dø, fordi man stressede dem, uden de havde brug for det, siger han.

Tina Gorski tror derimod, at pindsvinene godt ved, at man hjælper dem, når de er i nød.

– Man kan godt stresse et pindsvin. Men ikke ved at tage det op. Jeg tror, de er klar over, at vi hjælper dem. Hvis du tager et pindsvin fyldt med spy og maddiker op, så falder det fuldstændig til ro med det samme, siger hun.