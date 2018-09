Hårdt ramt efter stormen: Ikke så meget vi kan gøre

Stormen Knud har oversvømmet to roklubber. Nu er der ikke andet for, end at vente på at vandstanden falder, lyder det fra formand

Stormen Knud er gået hårdt ud over to roklubber i Aalborg, der ligger lavt placeret ud til Limfjorden. Det er Ægir Roklub og Aalborg Roklud, der er blevet oversvømmet oven på stormens rasen.

Det fortæller formand i Ægir Roklub, Dorte Jakobsen, til Ekstra Bladet. Hun er selv på Fyn, men fortæller, at hun er blevet kontaktet af beredskabet i Aalborg.

- Lige nu kan vi ikke gøre så meget. Vi har tjekket at portene er lukket inde i klubhuset. Så der er ikke noget, der driver ud, men der er selvfølgelig kommet en del vand ind.

- Vi har nogle årer, der har løsnet sig, og så har vi nogle døre, hvor vi kan lukke, så der ikke kommer for meget vand ind i bygningen. Vi kan ikke gøre så meget andet. Det er naturens luner. Vi afventer vejrguderne, og at vandstanden falder, siger Dorte Jakobsen.

Ægir Roklub er hårdt ramt af vand efter stormen Knud. Saltvandet går hårdt ud over træet og bådene. Foto: René Schütze

Det er ikke første gang, at roklubben har lidt under et stormvejr. Stormen Bodil var også med til at oversvømme klubben i 2013.

- Vi ligger lavt, og vi er udfordret af, at når der er højt pres på fjorden, og vandet kommet ind, ja, så skal vi lige have lidt styr på vores materiale. Vi ligger lavt side om side med Aalborg Roklub, der også er blevet oversvømmet, fortæller formanden.

Dorte Jakobsen fortæller, at der står nogle trailere ude foran klubben, som er badet i vand. Det er også gået ud over elektronik, så det vil koste klubben nogle penge, siger hun.

Ægir Roklub er badet i vand efter stormen Knud har raseret fredag. Foto: René Schütze

Der vil derfor ikke være meget roning i klubben, før vandstanden er faldet, siger Dorte Jakobsen.

- Lige nu vil det være uforsvarligt at begynde at åbne porten, for at trække en båd ud, for at komme ud på fjorden. Der er kun ét af gøre, og det er at vente på at vandenstanden falder. Det er tåbeligt at gå ud nu. Det eneste man skal bruge fjorden til lige nu, det er at vinterbade, alt andet skal man passe på med, siger hun.