Hårdt såret: Sofa væltede ned fra himlen

Den 30-årige negle-teknikers Editas liv ændrede sig på ganske få sekunder, da hun 7. december holdt en lille frokostpause fra sit job i en skønhedssalon i centrum af den skotske by Aberdeen. Hun benyttede frokostpausen til at bære noget skrald ud i baggården samt ringe til sin kæreste Daniel, da der pludselig væltede en tung trepersoners sofa ned over hende.

Sofaen er angiveligt skubbet ud fra et hustag i forbindelse med en flytning. Den 30-årige Edita Butkeviciut lå herefter hårdt såret under sofaen i mere end en halv time, før hun fik hjælp.

En talskvinde fra Politet i Aberdeen har udtalt følgende:

- Politiet i Aberdeen har sigtet to mænd på henholdsvis 26 og 31 år, efter at en 30-årig kvinde er blevet såret af en sofa, der angiveligt blev kastet ud fra en bygning i centrum af byen lørdag 7. december. Kvinden blev bragt til hospitalet Aberdeen Royal Infermary, hvor hun blev behandlet for sine alvorlige skader.

Det skriver flere medier heriblandt The Scottish Sun og Mirror

artiklen fortsætter under artiklen

Edita havde en lys fremtid sammen med sin kæreste Daniel. Men så væltede en sofa ned fra himlen og ødelagde alt. (Foto: cascadenews.co.uk)

I forbindelse med den ekstreme sag har Edita fået brud på sin rygrad tre steder. Hun har brækket lårbenet, anklen samt kravebenet og har fået skade på sin lever.

Edita fortæller til The Scottish Sun, at hun næsten ikke husker noget fra den alvorlige ulykke.

- Jeg talte i telefon med min kæreste og sagde, at jeg ville møde ham klokken 10.00. Og så gik alt pludselig i sort. Jeg husker ingenting, før jeg vågnede op fastklemt under sofaen, fortæller Edita.

Den hårdt sårede Edita blev opdaget i baggården af sin chef, der havde undret sig over, at hun ikke var kommet tilbage til Nailco Nail Bar efter sin pause.

Stor støtte fra kæresten

Kæresten Daniel, der har datet Edita i 11 år, er dybt ulykkelig over, hvad der er sket med Edita:

- Jeg har stort set opholdt mig ved hendes side på hospitalet, siden det skete. Edita har ind til videre fået opereret sin ankel, og har også fået en operation i rygraden, fortæller Daniel.

Til The Scottish Sun fortæller Edita følgende:

- Jeg er fuldstændig knust. Jeg kan ikke engang give min kæreste et kram. I starten troede lægerne, at jeg måske ville blive lam. Men nu har jeg fået at vide, at jeg angiveligt vil blive i stand til at gå i fremtiden. Men det her har smadret hele mit liv. Og på grund af så stor dumhed, vil jeg være mere eller mindre handicappet resten af mit liv.