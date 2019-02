Hårrejsende øjeblik: Søsætning tæt på at ende fatalt

En mand var tæt på at betale den ultimative pris for at placere sig det forkerte sted

Flere hundrede tilskuere var dukket op, da skibet 'Tasman' fredag skulle søsættes fra Royal Bodewes-værftet i den hollandske by Hoogezand. Det skriver hollandske HLN.

Søsætningen forløb, som den skulle, og resulterede i et spektakulært kæmpeplask, men tilskuerne så til gengæld ikke, hvordan en ansat på værftet var ved at komme grueligt galt af sted, da han i sidste øjeblik ville fjerne et banner og et reb.

Manden var tæt på at blive mast under det 90 meter lange skib, da det gled ned af rampen mod vandet, men han nåede i sidste øjeblik at springe i sikkerhed, mens skibet gled forbi ham.

Se det dramatiske øjeblik i videoen øverst i artiklen.

Sådan så det søsætningen ud fra tilskuernes synsvinkel. Se det gigantiske plask her. Privatoptagelser.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Du kan se flere søsætninger herunder:

Her bliver det 3500 tons tunge amerikanske krigsskib USS Detroit søsat fra Marinette Marine Corporation shipyard i Wisconsin.

Fra samme værft bliver USS Sioux City her søsat.