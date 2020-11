Hackere krævede penge for at frigive Ritzaus data

Nyhedsbureauet Ritzau blev tirsdag udsat for et omfattende hackerangreb, og hackerne har efterfølgende krævet en løsesum for at frigive data. Ritzau har afvist at udbetale penge til hackerne.

Det oplyser administrerende direktør Lars Vesterløkke.

Ritzau angrebet af hackere

Det er ikke oplyst, hvem der står bag hackerangrebet, men Lars Vesterløkke har beskrevet angrebet som 'meget professionelt'.

I øjeblikket arbejder Ritzaus it-afdeling på højtryk på at få systemerne tilbage til normalen. Ritzau forventer allertidligst at have systemerne oppe at køre igen torsdag.

Hackerne angreb Ritzau tidligt tirsdag morgen, og nyhedsbureauet har dermed været ramt i mere end et døgn. Angrebet har betydet, at de redaktionelle systemer er lagt ned.

Nyhedsbureauet, der leverer nyheder til stort set alle større medier i Danmark, kan ikke sende nyheder ud på normal vis. I stedet bruges et nødsystem, hvor nyhederne bliver udsendt til landets medier på anden vis.